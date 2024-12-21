Любимая Бертрамка станет музеем. Вдова Карла Готта сообщила, что уже живет в новом доме
25 декабря 2024
10:30
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Вдова певца Карла Готта Ивана (48) сообщила в соцсетях, что переехала с дочерьми. Вилла на пражской Бертрамке, где жила легенда чешской популярной музыки, станет музеем.
«Любимая Бертрамка. 45 лет жизни Карла и почти 25 лет моей. Заканчивается одна замечательная и незабываемая глава нашего общего дома, чтобы началась новую... Дорогие соседи, для меня было честью встречаться с вами на наших живописных улицах, иногда пообщаться с вами, а иногда даже отвезти кого-то из вас домой с покупками», — написала Ивана Готтова в Facebook и Instagram.
«Я обещаю, что сделаю все, чтобы наши улицы и окрестности оставались мирным и приятным местом. Я также могу вам сказать, что, когда придет время, экскурсии по вилле Готта будут очень малочисленными», — заверила она соседей.
Она показала поклонникам певца фотографию своего прощания с виллой. «Однако, к моей радости — а может быть, и к вашей — я прощаюсь ненадолго... В следующий раз на этой лестнице буду стоять не я одна, а, может быть, и вы, если вам интересно. Я верю, что как только вы заглянете в наш дом, он станет для вас таким же особенным, как этот дом был для Карела и нашей семьи, — добавила она и пожелала всем радостного и благословенного Рождества в кругу самых близких друзей. — Пусть ваши праздники будут полны волшебства и пусть все ваши желания сбудутся».
Осенью прошлого года вдова певца заявила, что организует музей для поклонников на вилле на Бертрамке, где Карел Готт жил с 1974 года. Его должны были открыть в этом году по случаю 85-летия певца, но проект затянулся.
Ивана Готова переехала с дочерьми в роскошную виллу на пражской Цисаржке, которую купила за 68 миллионов крон. Трехэтажная вилла, названная в честь сорта красного вина Мальбек, имеет планировку 5+кк и участок площадью 1 000 квадратных метров. В окрестностях, на недавно построенной улице Цисаржска Винице, находится один трехэтажный дом и еще три виллы.
Карел Готт умер 1 октября 2019 года в своей вилле на Бертрамке, ему было 80 лет. Проститься с Карелом Готтом поклонники могли во дворце Жофин, куда пришло почти 50 000 человек.
«Я обещаю, что сделаю все, чтобы наши улицы и окрестности оставались мирным и приятным местом. Я также могу вам сказать, что, когда придет время, экскурсии по вилле Готта будут очень малочисленными», — заверила она соседей.
Она показала поклонникам певца фотографию своего прощания с виллой. «Однако, к моей радости — а может быть, и к вашей — я прощаюсь ненадолго... В следующий раз на этой лестнице буду стоять не я одна, а, может быть, и вы, если вам интересно. Я верю, что как только вы заглянете в наш дом, он станет для вас таким же особенным, как этот дом был для Карела и нашей семьи, — добавила она и пожелала всем радостного и благословенного Рождества в кругу самых близких друзей. — Пусть ваши праздники будут полны волшебства и пусть все ваши желания сбудутся».
Осенью прошлого года вдова певца заявила, что организует музей для поклонников на вилле на Бертрамке, где Карел Готт жил с 1974 года. Его должны были открыть в этом году по случаю 85-летия певца, но проект затянулся.
Ивана Готова переехала с дочерьми в роскошную виллу на пражской Цисаржке, которую купила за 68 миллионов крон. Трехэтажная вилла, названная в честь сорта красного вина Мальбек, имеет планировку 5+кк и участок площадью 1 000 квадратных метров. В окрестностях, на недавно построенной улице Цисаржска Винице, находится один трехэтажный дом и еще три виллы.
Карел Готт умер 1 октября 2019 года в своей вилле на Бертрамке, ему было 80 лет. Проститься с Карелом Готтом поклонники могли во дворце Жофин, куда пришло почти 50 000 человек.
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