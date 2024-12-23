«Я хочу положить конец войне», — заявил Путин. Переговоры могут пройти в Словакии

Путин упомянул о возможности мира в связи с инаугурацией будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа. «Я не знаю, что говорят сейчас в формирующейся команде избранного президента США. Я знаю, что нынешний президент (Джо) Байден говорил мне об этом еще в 2021 году. Он предлагал мне именно это: отложить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет, потому что она к этому не была готова», — сказал Путин.



В то же время он выразил сомнение в актуальности такого обещания. «Какая нам разница — сегодня, завтра или через 10 лет?», — сказал он, добавив, что рано или поздно Запад все равно подготовит Украину к членству в Альянсе.



Он отметил, что «Россия продолжит достижение всех целей специальной военной операции в 2025 году и добьется успеха на линии боевого соприкосновения». «Конечно, мы предполагаем, что решим все задачи специальной военной операции. Это вообще задача номер один», — сказал он.



На прошлой неделе Путин пообещал, что готов пойти на компромисс по Украине в любых переговорах с Трампом о прекращении войны и что у него нет условий для начала переговоров с украинскими властями. Однако он отвергает любые существенные территориальные уступки и настаивает на том, что Украина должна полностью отказаться от своих амбиций по вступлению в НАТО.



Будущий специальный посланник Трампа по Украине Кейт Келлог планирует посетить Киев и некоторые другие европейские столицы в начале января, поскольку следующая администрация хочет добиться быстрого прекращения войны. «Я очень надеюсь, что администрация Трампа, включая г-на Келлога, рассмотрит коренные причины конфликта. Мы всегда готовы к переговорам», — заверил министр иностранных дел России Сергей Лавров.



По словам президента России Владимира Путина, Словакия готова провести переговоры между Россией и Украиной. Москва не против.



Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время своего визита в Москву в воскресенье предложил организовать мирную конференцию между Россией и Украиной, которая пройдет на территории Словакии, сообщил Путин, сообщает агентство «Интерфакс».



«Что касается места проведения, Фицо заявил, что они были бы рады предоставить платформу в своей стране для проведения таких переговоров», — заявил Путин журналистам в четверг.



«Да, мы не против того, чтобы Словакия заняла столь нейтральную позицию. С нашей точки зрения (Словакия) нейтральна и для нас это приемлемый вариант», — отметил Путин.



«Хочу подчеркнуть, что у господина Фицо могут быть какие-то споры с нынешним руководством Украины или с кем-то еще в Евросоюзе. Как-то у них не получается с точки зрения взаимопонимания», — также сказал российский президент.