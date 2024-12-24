В следующем году из Чехии можно будет наблюдать полное лунное затмение
27 декабря 2024
18:00
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В следующем году из Чехии можно будет наблюдать полное лунное затмение, и это впервые с января 2019 года. Такое редкое космическое явление произойдет вечером 7 сентября, а следующее ожидается в конце 2028 года. 2025 год подарит и другие интересные явления на небе — метеоритные дожди, многочисленные планетарные созвездия, покрытия планет Луной, авроры и частичные солнечные затмения, сообщил Петр Горалек из Института физики в Опаве. Подробную информацию о космических событиях в наступающем году можно найти на сайте института.
«В воскресенье, 7 сентября 2025 года, мы увидим полное лунное затмение на территории Чешской Республики. Это будет первое полное затмение, видимое из Чехии с января 2019 года (после шести долгих лет и восьми месяцев), и последнее до декабря 2028 года, когда фортуна наконец-то улыбнется Чехии. Далее последует три полных лунных затмения подряд — одно в 2028 году и два в следующем», — говорят астрофизики.
Почти регулярно каждый календарный год начинается с одного из самых богатых в астрономическом плане метеорных потоков — Квадрантидов. Они активны примерно с 1 по 10 января, а в следующем году пик роя придется на ночь с 3 на 4 января. В четвертый день января на вечернем небе произойдет еще одно примечательное и относительно редкое явление — Луна закроет планету Сатурн.
Спустя полтора года солнечное затмение произойдет над Чехией в следующем году в субботу 29 марта. Оно будет лишь частичным, но специалисты утверждают, что будет сопровождаться очень благоприятными условиями для просмотра.
Почти регулярно каждый календарный год начинается с одного из самых богатых в астрономическом плане метеорных потоков — Квадрантидов. Они активны примерно с 1 по 10 января, а в следующем году пик роя придется на ночь с 3 на 4 января. В четвертый день января на вечернем небе произойдет еще одно примечательное и относительно редкое явление — Луна закроет планету Сатурн.
Спустя полтора года солнечное затмение произойдет над Чехией в следующем году в субботу 29 марта. Оно будет лишь частичным, но специалисты утверждают, что будет сопровождаться очень благоприятными условиями для просмотра.
До конца этого года желающие еще могут увидеть удивительные явления в ночном небе. В 23:27 в понедельник, 30 декабря, Луна будет находиться в фазе новолуния. В новолуние ее освещенное полушарие полностью отворачивается от Земли, делая Луну невидимой. Безлунные зимние ночи располагают к тому, чтобы рассмотреть самые яркие звезды на ночном небе рядом с тусклым Млечным Путем в окрестностях величественного созвездия Ориона. В его плече лежит Бетельгейзе — звездный красный гигант, находящийся на закате своей жизни, говорит Горалек. Окружают Бетельгейзе в небесном пространстве звезды Ригель, Альдебаран, Капелла, Поллукс, Процион и Сириус — самая яркая звезда на ночном небе в созвездии Большого Пса. Эти характерные яркие звезды образуют на небе большой узор, известный в профессиональной среде как Зимний шестиугольник. Лучше всего это образование видно около полуночи, причем даже из городов.
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