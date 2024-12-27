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В новогоднюю ночь в Чехии может быть видно северное сияние. Венера уже различима

Новости и статьи
30 декабря 2024
15:00
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В последний день этого года в небе Чехии наверняка можно будет наблюдать северное сияние. Кроме того, будет отлично видна Венера, сообщил ČTK Петр Горалек из Института физики в Опаве. Подробную информацию о космических событиях в наступающем году можно найти на сайте института.
«В воскресенье на Солнце произошла серия вспышек, по крайней мере одна из которых выбросила в сторону Земли плазменное облако заряженных частиц. Ожидается, что оно ударит по Земле в вечерние часы 31 декабря. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США прогнозирует геомагнитную бурю с возможностью наблюдаемых полярных сияний из наших широт», — сказал он.

Небесное явление, скорее всего, можно будет наблюдать во второй половине дня 31 декабря. «Произойдет ли это явление на самом деле, до конца неясно. Моделирование солнечного ветра очень сложное», — добавил он. Тем, кто заинтересован в наблюдении за полярными сияниями, астроном рекомендует следить за так называемыми авроральными мониторами, например, на сайтах www.solarham.com или www.spaceweatherlive.com, или через мобильное приложение Aurora Alerts.

Аврора бореалис — одно из самых красивых природных явлений на небе. Они довольно часто встречаются в полярных регионах, где их видно по всему небу. В Чехии же они обычно очень слабые. Неопытные наблюдатели могут принять их за световое загрязнение или красноватые свечения.

В ожидании полярного сияния наблюдатели могут скоротать время, наблюдая за Венерой. «Она уже прекрасно видна на вечернем небе как самый яркий небесный объект после Солнца и Луны. В сумерках ее уже можно увидеть над юго-западным горизонтом даже в городах. Планета украсит новогоднюю ночь, а также вечера последующих дней и месяцев», — сказал он.
погода Чехия
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