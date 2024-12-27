В новогоднюю ночь в Чехии может быть видно северное сияние. Венера уже различима
30 декабря 2024
15:00
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В последний день этого года в небе Чехии наверняка можно будет наблюдать северное сияние. Кроме того, будет отлично видна Венера, сообщил ČTK Петр Горалек из Института физики в Опаве. Подробную информацию о космических событиях в наступающем году можно найти на сайте института.
«В воскресенье на Солнце произошла серия вспышек, по крайней мере одна из которых выбросила в сторону Земли плазменное облако заряженных частиц. Ожидается, что оно ударит по Земле в вечерние часы 31 декабря. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США прогнозирует геомагнитную бурю с возможностью наблюдаемых полярных сияний из наших широт», — сказал он.
Небесное явление, скорее всего, можно будет наблюдать во второй половине дня 31 декабря. «Произойдет ли это явление на самом деле, до конца неясно. Моделирование солнечного ветра очень сложное», — добавил он. Тем, кто заинтересован в наблюдении за полярными сияниями, астроном рекомендует следить за так называемыми авроральными мониторами, например, на сайтах www.solarham.com или www.spaceweatherlive.com, или через мобильное приложение Aurora Alerts.
Небесное явление, скорее всего, можно будет наблюдать во второй половине дня 31 декабря. «Произойдет ли это явление на самом деле, до конца неясно. Моделирование солнечного ветра очень сложное», — добавил он. Тем, кто заинтересован в наблюдении за полярными сияниями, астроном рекомендует следить за так называемыми авроральными мониторами, например, на сайтах www.solarham.com или www.spaceweatherlive.com, или через мобильное приложение Aurora Alerts.
Аврора бореалис — одно из самых красивых природных явлений на небе. Они довольно часто встречаются в полярных регионах, где их видно по всему небу. В Чехии же они обычно очень слабые. Неопытные наблюдатели могут принять их за световое загрязнение или красноватые свечения.
В ожидании полярного сияния наблюдатели могут скоротать время, наблюдая за Венерой. «Она уже прекрасно видна на вечернем небе как самый яркий небесный объект после Солнца и Луны. В сумерках ее уже можно увидеть над юго-западным горизонтом даже в городах. Планета украсит новогоднюю ночь, а также вечера последующих дней и месяцев», — сказал он.
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