Главные игры и турниры по футболу в 2025 году: на что ставить





Рассмотрим главные турниры, их особенности и возможные стратегии ставок, сообщает букмекерская контора «Леон».

1. Чемпионат мира среди молодежных команд (U-20)





Дата и место проведения: Этот турнир, который проводится под эгидой ФИФА, состоится в июне-июле 2025 года. Официальное место проведения пока не объявлено, но участие примут лучшие молодежные сборные со всего мира.





На что ставить:





● Тоталы матчей: Молодежный футбол отличается высокой результативностью. Ставки на общий тотал больше 2,5 или 3 голов могут быть оправданными.

● Победители матчей: Обращайте внимание на сборные Бразилии, Аргентины, Франции и Испании — они традиционно сильны на таких турнирах.





2. Кубок Африканских Наций (КАН) 2025





Дата и место проведения:



КАН 2025 года состоится в январе-феврале в Марокко. Этот турнир соберет лучшие сборные Африки, чтобы определить сильнейшую команду континента.

На что ставить:





● Индивидуальные достижения игроков: Такие звезды, как Мохамед Салах, Виктор Осимхен или Рияд Марез, могут стать лучшими бомбардирами турнира.

● Исходы матчей: Ставки на фаворитов (Сенегал, Египет, Нигерия) оправданны, но также возможны неожиданные результаты от команд-аутсайдеров.





3. Клубный чемпионат мира





Дата и место проведения: ФИФА реформировала формат турнира, и в 2025 году впервые он будет проводиться в формате 32 команд. Турнир пройдет летом.





На что ставить:





● Выступления европейских клубов: Европейские гранды, такие как «Манчестер Сити», «Реал Мадрид» и «Бавария», имеют высокие шансы на победу.

● Финальные стадии: Ставки на матчи полуфиналов и финала особенно популярны, так как они часто предсказуемы.





4. Отборочные турниры к чемпионату мира 2026 года





Дата и место проведения: В 2025 году продолжатся квалификационные матчи к чемпионату мира, который пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике. Наибольший интерес вызывают зоны УЕФА и КОНМЕБОЛ.





На что ставить:





● Фавориты групп: В Европе сильные команды, такие как Франция, Германия и Италия, редко теряют очки в отборочных матчах.

● Неожиданные результаты: В южноамериканской зоне (КОНМЕБОЛ) результаты могут быть менее предсказуемыми. Матчи сборных Чили, Перу или Эквадора часто сопровождаются неожиданными исходами.





5. Лига чемпионов и Лига Европы УЕФА





Дата и место проведения: Клубные турниры УЕФА остаются главными соревнованиями на уровне клубов.



Клубные турниры УЕФА остаются главными соревнованиями на уровне клубов. Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут в мае 2025 года.

На что ставить:





● Лучшие бомбардиры: Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд и Роберт Левандовски — фавориты для ставок на звание лучшего снайпера турнира.

● Исходы матчей: Ставки на победу фаворитов в домашних матчах — одна из популярных стратегий.





6. Национальные чемпионаты





Дата и место проведения: Сезоны ведущих национальных лиг (АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига) завершатся весной 2025 года.





На что ставить:





● Тоталы матчей: Чемпионаты Англии и Германии традиционно радуют результативными играми, что делает ставки на тоталы популярными.

● Индивидуальные достижения: Лучшие бомбардиры, такие как Харри Кейн и Роберт Левандовски, привлекают внимание бетторов.





7. Чемпионат Европы среди женщин





Дата и место проведения: Летом 2025 года пройдет женский чемпионат Европы. Ожидается участие сборных Англии, Франции, Германии и Испании.





На что ставить:





● Итоги турнира: Англия и Германия считаются фаворитами.

● Индивидуальные выступления: Ставки на лучших бомбардиров — интересный вариант для любителей женского футбола.





Рекомендации для ставок в 2025 году



