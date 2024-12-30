Они нападают на иностранцев и угрожают им смертью. Суды выносят им условные приговоры
1 января 2025
10:30
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В этом году суды рассмотрели более пяти десятков дел, в которых, по мнению прокуратуры, обвиняемые угрожали расправой украинцам, россиянам или геям. По данным прокуратуры, количество подобных действий за последние два года значительно возросло.
Они словесно нападали на украинцев, русских или геев, угрожали им смертью или напрямую применяли насилие. За последний год полиция расследовала более 50 подобных случаев. Кроме того, свидетельствует статистика, полученная Seznam Zprávy, за последние два года значительно выросло число осужденных за эти деяния.
Даже если в конечном итоге виновники словесных или физических нападений и оказались в суде, в большинстве случаев они покинули зал суда с условными сроками. Прокуроры опубликовали некоторые дела, которые уже были юридически закрыты.
Согласно одному из обвинительных заключений, попавших в редакцию, например, в сентябре прошлого года (дело было закрыто в этом году) пьяный мужчина напал на двух женщин в магазине на пражских Глубочепах. Он начал ругаться с одной из них: «Ты п**а украинская», а затем напал на нее, она упала на землю, и мужчина угрожал убить ее. А когда подруга заступилась за женщину, он ее тоже ударил по лицу.
Агрессор был в конечном итоге приговорен к трем годам условно и в течение этого дополнительного времени должен находиться под надзором.
Как сказано в другом обвинительном заключении, двое пьяных агрессоров напали на мужчину и женщину. Один из злоумышленников спросил мужчину, «русский ли он», а получив отрицательный ответ, начал его избивать. До приезда полиции они также напали на женщину, а затем убежали.
В данном случае, по словам пресс-секретаря Окружного суда Праги 5 Катерины Каспар Студеке, виновные были признаны виновными в совершении преступления с применением насилия в отношении группы жителей, а также в организации массовых беспорядков. Одному из осужденных дали два года условно и обязали выплатить штраф в размере 40 тысяч крон. Второму — год условно и штраф в 20 тысяч.
Аналогично (то есть с условными приговорами) другие дела обычно заканчиваются обвинением в насилии в отношении группы жителей. Представитель Верховной государственной прокуратуры Петр Малый сообщил, что в этом году, например, за это преступление было осуждено более пятидесяти человек. Большинство покинуло суд условно-досрочно, в тюрьме оказались лишь семь человек.
Но статистика, которую прокуратура предоставила редакции, также свидетельствует о том, что количество подобных случаев увеличилось. Только в прошлом году за это преступление были осуждены 33 человека — на 19 меньше, чем в этом году.
Ненависть в сети
То же самое касается случаев предъявления обвинений в возбуждении ненависти к группе лиц или ограничении их прав и свобод.
По данным Верховной государственной прокуратуры, в этом году суды рассмотрели дела семнадцати человек. Никто из них не оказался в тюрьме, семеро из них получили условный срок, а остальные были приговорены к уплате штрафа или общественным работам.
Однако даже в этих случаях прокуроры фиксируют рост количества обвинительных приговоров. В прошлом году от суда от наказания за эти деяния ушли одиннадцать человек. Это на шесть меньше, чем в этом году.
Одно из таких дел рассматривалось, например, Окружным судом Праги 4. Оно касалось предложения о наказании человека, который призывал к ненависти к ЛГБТ-сообществу в своем профиле в Instagram, где у него на тот момент было более 2400 подписчиков.
По уголовному кодексу ему грозило тюремное заключение сроком до трех лет, однако истец предложил мужчине триста часов общественных работ, а также пройти лечение по спецпрограмме. Это должно помочь преступникам осознать серьезность последствий своих действий.
Даже если в конечном итоге виновники словесных или физических нападений и оказались в суде, в большинстве случаев они покинули зал суда с условными сроками. Прокуроры опубликовали некоторые дела, которые уже были юридически закрыты.
Согласно одному из обвинительных заключений, попавших в редакцию, например, в сентябре прошлого года (дело было закрыто в этом году) пьяный мужчина напал на двух женщин в магазине на пражских Глубочепах. Он начал ругаться с одной из них: «Ты п**а украинская», а затем напал на нее, она упала на землю, и мужчина угрожал убить ее. А когда подруга заступилась за женщину, он ее тоже ударил по лицу.
Агрессор был в конечном итоге приговорен к трем годам условно и в течение этого дополнительного времени должен находиться под надзором.
Как сказано в другом обвинительном заключении, двое пьяных агрессоров напали на мужчину и женщину. Один из злоумышленников спросил мужчину, «русский ли он», а получив отрицательный ответ, начал его избивать. До приезда полиции они также напали на женщину, а затем убежали.
В данном случае, по словам пресс-секретаря Окружного суда Праги 5 Катерины Каспар Студеке, виновные были признаны виновными в совершении преступления с применением насилия в отношении группы жителей, а также в организации массовых беспорядков. Одному из осужденных дали два года условно и обязали выплатить штраф в размере 40 тысяч крон. Второму — год условно и штраф в 20 тысяч.
Аналогично (то есть с условными приговорами) другие дела обычно заканчиваются обвинением в насилии в отношении группы жителей. Представитель Верховной государственной прокуратуры Петр Малый сообщил, что в этом году, например, за это преступление было осуждено более пятидесяти человек. Большинство покинуло суд условно-досрочно, в тюрьме оказались лишь семь человек.
Но статистика, которую прокуратура предоставила редакции, также свидетельствует о том, что количество подобных случаев увеличилось. Только в прошлом году за это преступление были осуждены 33 человека — на 19 меньше, чем в этом году.
Ненависть в сети
То же самое касается случаев предъявления обвинений в возбуждении ненависти к группе лиц или ограничении их прав и свобод.
По данным Верховной государственной прокуратуры, в этом году суды рассмотрели дела семнадцати человек. Никто из них не оказался в тюрьме, семеро из них получили условный срок, а остальные были приговорены к уплате штрафа или общественным работам.
Однако даже в этих случаях прокуроры фиксируют рост количества обвинительных приговоров. В прошлом году от суда от наказания за эти деяния ушли одиннадцать человек. Это на шесть меньше, чем в этом году.
Одно из таких дел рассматривалось, например, Окружным судом Праги 4. Оно касалось предложения о наказании человека, который призывал к ненависти к ЛГБТ-сообществу в своем профиле в Instagram, где у него на тот момент было более 2400 подписчиков.
По уголовному кодексу ему грозило тюремное заключение сроком до трех лет, однако истец предложил мужчине триста часов общественных работ, а также пройти лечение по спецпрограмме. Это должно помочь преступникам осознать серьезность последствий своих действий.
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