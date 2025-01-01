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Подросток из Украины нарисовал свастику на чешском памятнике

Новости и статьи
3 января 2025
19:30
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Полиция разыскала хулигана, который в сентябре прошлого года нарисовал свастику на памятнике жертвам двух мировых войн в одном из сел Клатовского района. По имеющейся информации, это 13-летний подросток из Украины, который проживает вместе со своим отцом. У мальчика были неприятности в школе, где он здоровался с учителями нацистским приветствием.
Михал Шён, пресс-секретарь полиции Клатови, подтвердил, что дело было отложено полицией. «Это несовершеннолетний нарушитель, который не несет уголовной ответственности, учитывая его возраст», — сказал Шён.

Тем не менее, молодой человек в конечном итоге окажется в суде. «Мы подали ходатайство о применении воспитательной меры в виде профилактического предупреждения», — подтвердила Петра Швецова, глава прокуратуры, добавив, что действия несовершеннолетнего соответствовали составам таких преступлений, как порча имущества, нарушение общественного порядка и выражение поддержки движению, направленному на подавление прав и свобод человека.

Согласно полученным данным, мальчик родом из района, расположенного недалеко от польской границы, и находится в Чехии с декабря 2023 года. Его оставила мать, которая вернулась в Украину. Сейчас ребенок под опекой своего отца, который проживает в Чехии уже семь лет. 

Из отчета социальных служб следует, что мальчик груб и агрессивен по отношению к одноклассникам и учителям. Он неоднократно нарушал школьные правила и несколько раз был выдворен из класса.

Руководство школы приняло меры, чтобы полностью искоренить негативное поведение. «Это были действительно серьезные нарушения, и нам пришлось вмешаться. Мы привлекли другие учреждения, и теперь кажется, что меры работают. Помимо улучшения дисциплины, есть положительные сдвиги в оценках», — сказал директор школы.

Мэр муниципалитета считает все это дело очень неприятным.

«Я не могу рассказать о подробностях полицейского расследования, так как обязан соблюдать конфиденциальность. Для нас это неприятная ситуация, и я рад, что до сих пор нам удавалось справляться с ней мирно, не сталкиваясь с антиукраинскими страстями со стороны общественности», — ответил мэр.

С другой стороны, он заявил, что не хочет ничего замалчивать. «Я считаю поступок мальчика очень серьезным, поэтому мы взаимодействовали с полицией», — пояснил мэр.

Он также подтвердил, что отец согласился оплатить весь ущерб. «Он проявил понимание и разумный подход, а также сам был потрясен поведением сына», — добавил мэр.
Украина Чехия Вторая мировая война преступность дети
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