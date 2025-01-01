Подросток из Украины нарисовал свастику на чешском памятнике

Михал Шён, пресс-секретарь полиции Клатови, подтвердил, что дело было отложено полицией. «Это несовершеннолетний нарушитель, который не несет уголовной ответственности, учитывая его возраст», — сказал Шён.



Тем не менее, молодой человек в конечном итоге окажется в суде. «Мы подали ходатайство о применении воспитательной меры в виде профилактического предупреждения», — подтвердила Петра Швецова, глава прокуратуры, добавив, что действия несовершеннолетнего соответствовали составам таких преступлений, как порча имущества, нарушение общественного порядка и выражение поддержки движению, направленному на подавление прав и свобод человека.



Согласно полученным данным, мальчик родом из района, расположенного недалеко от польской границы, и находится в Чехии с декабря 2023 года. Его оставила мать, которая вернулась в Украину. Сейчас ребенок под опекой своего отца, который проживает в Чехии уже семь лет.



Из отчета социальных служб следует, что мальчик груб и агрессивен по отношению к одноклассникам и учителям. Он неоднократно нарушал школьные правила и несколько раз был выдворен из класса.



Руководство школы приняло меры, чтобы полностью искоренить негативное поведение. «Это были действительно серьезные нарушения, и нам пришлось вмешаться. Мы привлекли другие учреждения, и теперь кажется, что меры работают. Помимо улучшения дисциплины, есть положительные сдвиги в оценках», — сказал директор школы.



Мэр муниципалитета считает все это дело очень неприятным.



«Я не могу рассказать о подробностях полицейского расследования, так как обязан соблюдать конфиденциальность. Для нас это неприятная ситуация, и я рад, что до сих пор нам удавалось справляться с ней мирно, не сталкиваясь с антиукраинскими страстями со стороны общественности», — ответил мэр.



С другой стороны, он заявил, что не хочет ничего замалчивать. «Я считаю поступок мальчика очень серьезным, поэтому мы взаимодействовали с полицией», — пояснил мэр.



Он также подтвердил, что отец согласился оплатить весь ущерб. «Он проявил понимание и разумный подход, а также сам был потрясен поведением сына», — добавил мэр.