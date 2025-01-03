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Пассажиры Ryanair застряли в аэропорту Праги. Они почти 30 часов ждут своего рейса в Лондон

Новости 420on
6 января 2025
17:30
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Пассажиры авиакомпании Ryanair уже более суток ждут своего рейса из Праги в Великобританию. Первоначально они должны были вылететь в Лондон в воскресенье утром, но рейс был задержан на несколько часов. А когда из-за плохой погоды в конце дня рейс был полностью остановлен, пассажиры были вынуждены провести ночь в аэропорту. Понедельник, однако, пока не принес никакого решения.
Мартина Яхнова, одна из пассажирок, рассказала о ситуации в пражском аэропорту.

«Здесь находятся пассажиры со всего нашего рейса, который был запланирован на вчера, 5 января, в 9:45 с авиакомпанией Ryanair из Праги в Лондон Станстед. Сначала рейс задержали на пять часов, потом, когда мы должны были взлететь, нас снова задержали, инженеры находились в самолете еще два часа, а тем временем пражский аэропорт был закрыт из-за плохой погоды», — рассказала Яхнова.

Она добавила, что авиакомпания перенесла рейс на утро понедельника, на 6 часов утра, но он снова не состоялся и был перенесен на 13:30. Однако и на этот раз пассажиры не покинули пражский аэропорт.

«Никто не предоставил нам ни жилья, ни еды, у нас был минимум информации, с нами никто не общался. Утром наш рейс снова отменили. Затем нам сообщили, что рейс будет сегодня в 13:30, но мы снова сидим здесь и ждем. У нас нет никакой информации ни от Ryanair, ни от пражского аэропорта. Прошло уже более 28 часов, а мы все еще не в Лондоне», — заявила Яхнова.

Она добавила, что около 15 часов к выходу на посадку прибыли полицейские, чтобы разогнать пассажиров. Однако, как сообщается, никакой новой информации пассажирам предоставлено не было.

Пресс-секретарь пражского аэропорта Дениза Хейтманкова сообщила, что во время последней попытки вылета в самолете возникла техническая неисправность. «Мы ожидаем, что самолет вылетит через два часа, около 16:00. Мы, как оператор и хендлинговая компания, ждем информации от авиакомпании, чтобы передать ее. Пассажиры должны обращаться непосредственно в авиакомпанию», — сказала Хейтманкова.
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