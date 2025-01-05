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Россия приглашает чехов на ВНЖ. Но они должны рассказать о себе все

Новости 420on
8 января 2025
08:00
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Россия предлагает себя чехам, которые тоскуют по «духовным и моральным ценностям». Именно им РФ обещает быстрые визы и перспективу временного проживания. Предложение о временном проживании — первый шаг к получению российского паспорта. Но это влечет за собой риск в виде возможной мобилизации.
Россия нацелена на чехов, которым «надоела неолиберальная идеология и прозападные ценности». Они могут подать заявление на получение трехмесячной визы в российском посольстве, а затем оформить временный вид на жительство на время пребывания в России. Быстро, без особой суеты. Им даже не обязательно говорить по-русски, никто не будет проверять знания по истории страны или законодательству. Москва утверждает, что предлагает «гуманитарную поддержку» тем, кто просит об этом варианте.

Подробную информацию обо всем процессе, который был инициирован августовским указом президента России Владимира Путина, посольство России предоставляет на своем сайте. Такое же предложение Москва предоставляет еще 46 странам мира. Однако в списке отсутствуют соседние Словакия и Венгрия.

Сколько чехов подали заявления на получение виз для последующего переезда в Россию с конца августа, власти не говорят. Чешские СМИ связались с посольством России в Праге, но оно не ответило на запрос. Министерство иностранных дел Чехии также не располагает информацией о количестве претендентов.

Заинтересованные стороны под пристальным вниманием

В любом случае, любой, кто заинтересуется российским предложением, будет основательно проверен Москвой. Помимо паспорта, заполненной формы, отпечатков пальцев или фотографии также должна быть приложена подробная медицинская документация. Знак «стоп» установлен для потребителей наркотических или психотропных веществ без назначения врача, а также лиц, больных инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для окружающих. Заявителю также необходимо предоставить справку об отсутствии ВИЧ-инфекции.

«Россия требует очень подробной информации, поэтому люди расскажут о себе абсолютно все», — рассказал Seznam Zprávy Карел Свобода, эксперт по России с факультета социальных наук Карлова университета. По его словам, требование подробной информации Москва объясняет тем, что не хочет приглашать на свою территорию шпионов.

Однако, по мнению политологов, предложение российского резидентства является чистой пропагандой. «Русские хотят, чтобы все было видно. Это в первую очередь пропагандистское мероприятие, но оно также отвлекает внимание от вещей, которые могут не нравиться. Они знают, как с этим работать, и умеют связать это с другими инструментами», — заявил политолог Ян Шир.

Отсутствие Словакии и Венгрии, то есть стран, которые больше прислушиваются к России, чем остальные страны ЕС, также может быть тактикой Путина. «Может быть, для них готовят какой-то особый режим, который будет отличаться от других стран. Тот факт, что они относятся к каждой стране по-разному, дает им возможность размыть единую позицию структур, членом которых является каждая страна. Русские тоже могут очень хорошо с этим справиться», — добавил Шир.

Кроме того, россияне могут объяснить свое предложение тем, что они лишь отвечают на аналогичные шаги, которые некоторые страны предпринимают по отношению к своим гражданам. Хотя Чехия жестко регулирует выдачу виз после начала российской агрессии в Украине, в некоторых случаях она предоставляет статус проживания.

В мае 2022 года была создана программа «Гражданское общество» как инструмент выдачи долгосрочных видов на жительство гражданам России и Беларуси, находящимся в группе риска из-за политических преследований. «На данный момент сотни граждан России и Беларуси подали заявки на получение виз по программе. По соображениям безопасности мы не раскрываем более точные цифры», — заявил Seznam Zprávy официальный представитель чешской дипломатии Дэниел Дрейк.

В программу могут быть включены только граждане России и Беларуси с явно выраженным правозащитным профилем: активисты, бывшие политзаключенные, независимые журналисты — и их ближайшие родственники.

Еще большие ограничения действуют в отношении предоставления чешского гражданства россиянам. Согласно новому закону, который был принят Палатой представителей в декабре, условия в будущем станут более сложными.

По мнению Свободы, Россия не настолько наивна, чтобы думать, что к ней устремятся миллионы людей. «На данный момент это скорее десятки со всего мира. Но их будут гонять, как обезьян в цирке, и демонстрировать отечественной и зарубежной публике», — отметил Свобода.

В частности, Москва ищет известные лица, которые лучше всего послужат ее пропаганде. Подобным талисманом уже стал, например, голливудский актер Стивен Сигал, которому Путин сам в 2016 году вручил российский паспорт. Этот «рупор Кремля», как прозвали Сигала, осенью даже заявил, что готов умереть за Россию.
Чехия Россия ВНЖ визы посольство
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