По шоссе со скоростью 150 километров в час — в Чехии это скоро станет возможным

Новый участок автомагистрали D3 между Ческе-Будеёвице и Табором. Именно здесь вступит в силу спорное новое правило. Министр транспорта Мартин Купка (ODS) уточнил детали объявленного увеличения максимальной скорости до 150 километров в час.



Дирекция дорог и автомагистралей объявила тендер на поставку регулируемых дорожных знаков. Они должны регулировать ограничение скорости в зависимости от погоды и других дорожных факторов.



«Некоторые водители автоматически едут со скоростью 160 и 170 километров в час, потому что им не грозит лишение прав за такое нарушение», — говорит психолог Михал Вальтер.



Дорожный эксперт Роман Будский из платформы Vision 0 считает этот шаг формой популизма. «Учитывая, что у нас есть современные магистрали, почему бы не прокатиться по ним как следует? Но, на мой взгляд, в этом нет смысла, риски перевешивают», — говорит он.



Чехия идет против течения



По его словам, Чешская Республика идет вразрез с мировой тенденцией снижения максимального ограничения скорости. «Европейский совет по безопасности дорожного движения, например, утверждает, что идеальная скорость на европейских автомагистралях составляет 120 километров в час. Я думаю, что альфа и омега наших автомагистралей — это не максимальная скорость, а максимально возможная средняя скорость», — добавляет он.



Министр транспорта утверждает, что современная телематика на автомагистралях при необходимости снижает предельную скорость. «Например, при плохой видимости предельная скорость может опуститься ниже 130 миль в час», — защищает он нововведение.



По его словам, дорожные инженеры будут выбирать для этих целей современные свободные участки, чтобы увеличение скорости не приводило к росту рисков.



Аналогично высказывается и Радек Мацл, глава регионального управления транспорта. «Мы выбираем такие автомагистрали, которые безопасны с точки зрения маршрутизации, направленности и высоты кривых, а также интенсивности движения», — объясняет он. В основном это касается интенсивности движения грузовиков и рисков, связанных с большей разницей в скорости между грузовыми и легковыми автомобилями.



Однако Будский указывает на увеличение остановочного пути и другие факторы. «Более высокая мгновенная скорость ничего не решает. На отрезке в несколько десятков километров вы сэкономите несколько десятков секунд. Энергия и тормозной путь автомобиля увеличиваются с квадратом скорости. Логично, что у водителя, едущего со скоростью сто десять, будет меньше времени, чтобы затормозить и врезаться в неожиданное препятствие на скорости более восьмидесяти километров, что губительно даже для самых современных автомобилей», — отмечает эксперт.



По его словам, зарубежный опыт показывает, что увеличение скоростного лимита обычно снижает осторожность водителей. «Парадоксально, но более высокие скорости потом передаются на дороги более низкой категории. Таковы выводы, сделанные за рубежом. Вопрос также в том, как быстро водители заметят, что ограничение скорости на данном участке дороги заканчивается», — говорит он.



Другие предстоящие участки



Дорожные знаки с цифрой 150 могут появиться и в других местах в будущем. Скорость может увеличиться на D1 возле Липника-над-Бечвой, где есть три полосы для скоростного движения в каждом направлении, или на D11 возле Градца Кралове.



Увеличение скоростного режима на отдельных участках автомагистралей стало возможным благодаря поправке к Закону о дорожном движении.



Однако, по мнению эксперта Будского, государству следует сосредоточиться на других формах улучшения дорожного движения. «В первую очередь, дооснастить автомагистрали современной телематикой, чтобы в случае осложнений показывать водителям альтернативные маршруты. Также будет появляться все больше и больше автомобилей, которые приближаются к автономности и могут общаться друг с другом и с собственной инфраструктурой с помощью этих систем. Это тот путь, по которому мы должны идти. А не просто механически увеличивать ограничение скорости», — добавляет он.