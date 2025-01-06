В выходные в Чехии ожидается по-настоящему зимняя погода
9 января 2025
16:30
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В ночь на пятницу похолодает, и до конца недели температура не поднимется выше нуля. Будет довольно облачно, а в низинах может выпасть снег, следует из прогноза Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ).
Сегодняшняя температура все еще будет нехарактерно высокой для января и достигнет даже более 10 градусов по Цельсию. «Температура около десяти градусов бывает в среднем во второй половине марта», — отмечают метеорологи. В Моравии же будет еще холоднее. Вечером с северо-запада начнут усиливаться ливни, которые в Чехии постепенно перейдут в дождь со снегом или просто снег на всех высотах. Ветер вечером может усилиться до 70 км/ч.
В пятницу над Чехией пройдет значительный холодный фронт, а дневные температуры будут около нуля.
Местами пройдут дожди со снегом, в северных горах снег будет идти интенсивнее. Ветер может снова усилиться, причем порывы будут преимущественно в Моравии и Силезии.
В субботу и воскресенье должно быть еще холоднее, мороз возможен в течение всего дня. Чаще предполагаются осадки в виде снега, в основном в северо-восточной половине территории. В воскресенье снегопады будут более спорадическими и более вероятными на северо-востоке и востоке Чешской Республики.
В пятницу над Чехией пройдет значительный холодный фронт, а дневные температуры будут около нуля.
Местами пройдут дожди со снегом, в северных горах снег будет идти интенсивнее. Ветер может снова усилиться, причем порывы будут преимущественно в Моравии и Силезии.
В субботу и воскресенье должно быть еще холоднее, мороз возможен в течение всего дня. Чаще предполагаются осадки в виде снега, в основном в северо-восточной половине территории. В воскресенье снегопады будут более спорадическими и более вероятными на северо-востоке и востоке Чешской Республики.
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