В мире осталось лишь несколько по-настоящему безопасных стран. Первенство держат северяне

По данным International SOS, к рискам безопасности относятся, в частности, социальные беспорядки, политическое насилие, последствия пандемий и преступность как таковая. Лишь несколько стран, все из которых являются европейскими, отмечены светло-зеленым цветом, что означает незначительный риск.



К ним относятся вышеупомянутые Норвегия, Финляндия, Дания, Исландия, Гренландия, Швейцария, Люксембург и Словения. Остальные страны Европы, а также США, Канада, Китай и Австралия окрашены в светло-желтый цвет, что означает низкий риск.



К странам со средним уровнем риска с точки зрения безопасности относятся Мексика, Бразилия, Египет, Турция, Индия и Индонезия. Венесуэла, Демократическая Республика Конго, Мали, Гондурас, Пакистан и Мьянма находятся в зоне высокого риска. Украина, Сирия, Ирак, Ливия, Афганистан, Йемен, Судан, Южный Судан, Центральноафриканская Республика и Сомали отмечены красным цветом, т.е. как крайне рискованные.



Психическое здоровье Европы отстает

Еще одна категория, которую отображает интерактивная карта, — это риски для здоровья. И здесь опять же на первое место выходит Европа: большая ее часть отмечена зеленым цветом, включая Чехию. А вот соседняя Словакия, напротив, уже относится к категории среднего риска для здоровья.



Психическое здоровье — это отдельная категория: доля населения, испытывающего проблемы с психическим здоровьем, включая тревогу, депрессию, биполярное расстройство и расстройства пищевого поведения.



Здесь, напротив, большая часть западного мира сильно отстает.

В Европе худшие показатели у Испании, Португалии и Ирландии, где число людей с проблемами психического здоровья колеблется от 17,5 до 20%. Столь же плачевна ситуация в Гренландии, Австралии и Иране. Чешская Республика находится примерно посередине — от 12,5 до 15%.



Последняя категория касается рисков, связанных с изменением климата. Если в Европе дела обстоят более или менее благополучно, то Африка и Южная Америка относятся к числу наиболее пострадавших регионов мира.