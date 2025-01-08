Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

В мире осталось лишь несколько по-настоящему безопасных стран. Первенство держат северяне

Новости и статьи
10 января 2025
19:30
351
Ливия, Украина, Йемен, Судан и Афганистан — лишь некоторые из самых опасных стран мира, как показывает ставшая привычной карта туристических рисков International SOS. Помимо прочего, на ней отражены не только риски для безопасности, но и для здоровья. Наиболее подходящие для посещения страны — это опять же в основном Северная Европа, то есть Дания, Финляндия, Норвегия, Исландия и Гренландия.
По данным International SOS, к рискам безопасности относятся, в частности, социальные беспорядки, политическое насилие, последствия пандемий и преступность как таковая. Лишь несколько стран, все из которых являются европейскими, отмечены светло-зеленым цветом, что означает незначительный риск.

К ним относятся вышеупомянутые Норвегия, Финляндия, Дания, Исландия, Гренландия, Швейцария, Люксембург и Словения. Остальные страны Европы, а также США, Канада, Китай и Австралия окрашены в светло-желтый цвет, что означает низкий риск.

К странам со средним уровнем риска с точки зрения безопасности относятся Мексика, Бразилия, Египет, Турция, Индия и Индонезия. Венесуэла, Демократическая Республика Конго, Мали, Гондурас, Пакистан и Мьянма находятся в зоне высокого риска. Украина, Сирия, Ирак, Ливия, Афганистан, Йемен, Судан, Южный Судан, Центральноафриканская Республика и Сомали отмечены красным цветом, т.е. как крайне рискованные.

Психическое здоровье Европы отстает
Еще одна категория, которую отображает интерактивная карта, — это риски для здоровья. И здесь опять же на первое место выходит Европа: большая ее часть отмечена зеленым цветом, включая Чехию. А вот соседняя Словакия, напротив, уже относится к категории среднего риска для здоровья.

Психическое здоровье — это отдельная категория: доля населения, испытывающего проблемы с психическим здоровьем, включая тревогу, депрессию, биполярное расстройство и расстройства пищевого поведения. 

Здесь, напротив, большая часть западного мира сильно отстает.
В Европе худшие показатели у Испании, Португалии и Ирландии, где число людей с проблемами психического здоровья колеблется от 17,5 до 20%. Столь же плачевна ситуация в Гренландии, Австралии и Иране. Чешская Республика находится примерно посередине — от 12,5 до 15%.

Последняя категория касается рисков, связанных с изменением климата. Если в Европе дела обстоят более или менее благополучно, то Африка и Южная Америка относятся к числу наиболее пострадавших регионов мира.
здоровье политика Европа В мире статистика
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
10 ЯНВАРЯ 2025
361
ЭКОНОМИКА
АНАЛИЗ: РЕФОРМА УХУДШИТ ПОЛОЖЕНИЕ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ ЛЮДЕЙ, ПОСОБИЕ МОЖЕТ СОКРАТИТЬСЯ НА ТЫСЯЧИ КРОН
14:00
10 ЯНВАРЯ 2025
361
ОБЩЕСТВО
ОБЗОР SLOTT CASINO ОНЛАЙН
13:00
10 ЯНВАРЯ 2025
681
ОБЩЕСТВО
СОСЕДНИХ С РОССИЕЙ СТРАН, ЖЕЛАЮЩИХ ВСТУПИТЬ В ЕС, СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ
11:30
10 ЯНВАРЯ 2025
927
ОБЩЕСТВО
ПРЕСТИЖНЫЕ КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ ПРАГИ ВЫСТАВЛЕНЫ НА АУКЦИОН. ГОРОД ХОЧЕТ ПОЛУЧИТЬ ЗА НИХ РЫНОЧНУЮ АРЕНДНУЮ ПЛАТУ
09:00
10 ЯНВАРЯ 2025
381
ОБЩЕСТВО
ОПРОС: БОЛЕЕ ТРЕХ ЧЕТВЕРТЕЙ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХИИ СОГЛАСНЫ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ НОВОГО ЭНЕРГОБЛОКА В ДУКОВАНАХ
08:00
10 ЯНВАРЯ 2025
2366
ЭКОНОМИКА
ПАДЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В ЧЕХИИ УСКОРИЛОСЬ
22:00
9 ЯНВАРЯ 2025
1308
ПОЛИТИКА
ДЕПУТАТЫ СЛОВАЦКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В ВОСКРЕСЕНЬЕ ЛЕТЯТ В МОСКВУ
19:30
9 ЯНВАРЯ 2025
596
ЭКОНОМИКА
ИМПОРТ ПОДЕРЖАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ НИЗКИМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ
18:00
9 ЯНВАРЯ 2025
1109
КУЛЬТУРА
ЧЕШСКАЯ ХОРРОР-ИГРА ПРО ПАНЕЛЬКИ. СОЗДАТЕЛЬ ПОВТОРИЛ КОШМАРЫ, КОТОРЫЕ ВСЕМ ХОРОШО ЗНАКОМЫ
16:30
9 ЯНВАРЯ 2025
4920
ОБЩЕСТВО
В ВЫХОДНЫЕ В ЧЕХИИ ОЖИДАЕТСЯ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЗИМНЯЯ ПОГОДА
14:30
9 ЯНВАРЯ 2025
900
ОБЩЕСТВО
ПОКОЛЕНИЕ Z ВЫБРАСЫВАЕТ ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЕДЫ ИЗ-ЗА ЛЕНИ
09:00
9 ЯНВАРЯ 2025
3603
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКОЕ ПИВО СНОВА ПЕРЕЖИВАЕТ ЗОЛОТЫЕ ВРЕМЕНА В РОССИИ. МЫ НИЧЕГО ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЕМ, ГОВОРЯТ ЧЕШСКИЕ ПИВОВАРЫ
08:00
9 ЯНВАРЯ 2025
2979
ОБЩЕСТВО
ПО ШОССЕ СО СКОРОСТЬЮ 150 КИЛОМЕТРОВ В ЧАС — В ЧЕХИИ ЭТО СКОРО СТАНЕТ ВОЗМОЖНЫМ
19:30
8 ЯНВАРЯ 2025
502
ЭКОНОМИКА
ЧНБ ЗАКУПИЛ 20,5 ТОННЫ ЗОЛОТА В ПРОШЛОМ ГОДУ, ЗАПАС СОСТАВЛЯЕТ 51,2 ТОННЫ
16:30
8 ЯНВАРЯ 2025
2385
ЭКОНОМИКА
ЧЕШСКИЕ ПИВОВАРНИ ЗАЯВЛЯЮТ, ЧТО НЕ ЭКСПОРТИРУЮТ ПИВО В РОССИЮ