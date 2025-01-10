В чешских горах за сутки выпало 25 сантиметров снега
12 января 2025
09:00
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С пятницы по утро субботы в Йизерских горах и Крконоше выпало до 25 сантиметров и еще столько же может выпасть до понедельника. По данным метеорологов, интенсивность снегопада будет постепенно увеличиваться в горах на северо-востоке в поясе от Орлицких гор до Есеников. В связи с усилением ветра синоптики выпустили предупреждение о снежных языках и заносах для этих районов, а также для северных районов Чешско-Моравского нагорья.
По данным метеорологов, с пятницы по воскресенье в горах на северо-востоке Чехии может выпасть от 15 до 35 сантиметров снега. «В Бескидских горах снег будет идти до середины понедельника, 13 января, и в общей сложности здесь (включая прилегающие районы) может выпасть от 20 до 45 сантиметров нового снега с прогнозируемым максимумом в более высоких частях гор», — говорится в сообщении Чешского метеорологического управления.
В нижних частях гор могут образоваться снежные языки и сугробы. «В воскресенье ветер будет постепенно ослабевать, но в Бескидских горах мы ожидаем его ослабления только в понедельник, поэтому предупреждение здесь продлено», — предупреждают метеорологи.
Снежные заносы могут затруднить движение транспорта, а некоторые дороги могут оказаться непроходимыми. Людям, отправляющимся в горные районы, следует следить за сообщениями о дорожной обстановке и предусмотреть длительное время в пути. Не забудьте зимнюю экипировку, цепи противоскольжения и инструменты, которые помогут выбраться из машины.
«Желательно иметь в автомобиле теплую одежду и хотя бы минимальный запас напитков и еды», — предупреждают в CHMU.
Горная служба Крконоше сегодня повысила уровень лавинной опасности в чешской части Крконошских гор с первого до второго после обильного снегопада. Он указывает на умеренную опасность схода лавин, а условия для пеших прогулок в основном безопасны. В воскресенье горная служба заявила, что уровень опасности может повыситься до третьего.
В нижних частях гор могут образоваться снежные языки и сугробы. «В воскресенье ветер будет постепенно ослабевать, но в Бескидских горах мы ожидаем его ослабления только в понедельник, поэтому предупреждение здесь продлено», — предупреждают метеорологи.
Снежные заносы могут затруднить движение транспорта, а некоторые дороги могут оказаться непроходимыми. Людям, отправляющимся в горные районы, следует следить за сообщениями о дорожной обстановке и предусмотреть длительное время в пути. Не забудьте зимнюю экипировку, цепи противоскольжения и инструменты, которые помогут выбраться из машины.
«Желательно иметь в автомобиле теплую одежду и хотя бы минимальный запас напитков и еды», — предупреждают в CHMU.
Горная служба Крконоше сегодня повысила уровень лавинной опасности в чешской части Крконошских гор с первого до второго после обильного снегопада. Он указывает на умеренную опасность схода лавин, а условия для пеших прогулок в основном безопасны. В воскресенье горная служба заявила, что уровень опасности может повыситься до третьего.
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