В ресторане в Чехии произошел взрыв. Шесть человек погибли, восемь получили ранения

В воскресенье на место происшествия прибыл министр внутренних дел Вит Ракушан. В утренние часы ведется опознание погибших. Пожарные организовали специальную линию экстренной связи.«В настоящее время выясняются обстоятельства и причины. Работают пожарные. На месте происшествия шесть погибших и четверо тяжело раненых, два подъезда соседних домов были эвакуированы», — сообщил представитель полиции Вацлав Кригер после 2 часов ночи.Информацию о жертвах в сети X подтвердили и пожарные, уточнившие, что, помимо шести пострадавших, еще восемь человек были доставлены в больницу с травмами. Сообщение о пожаре поступило в субботу около 23:00.«По предварительным данным очевидцев, газовый обогреватель перевернулся, и начался пожар», — сообщили они.«Командир ликвидации последствий инцидента принял решение начать тушение пожара и одновременно отправил группу пожарных на поиски людей в здании. Пожарным удалось спасти тяжело раненого гостя из горящего здания», — сообщили пожарные, которые открыли специальную линию экстренной помощи для пострадавших по номеру 771 509 567.Командующий операцией Зденек Блаха сообщил журналистам, что это была очень сложная операция. «Конечно, потому что по прибытии весь ресторан уже был охвачен огнем, он был охвачен пламенем, на территории и перед рестораном находились тяжело раненые люди, и все это осложнялось снегом и сильным морозом», — сказал он.В тушении пожара участвовали 63 пожарных из 13 подразделений. Во время вмешательства взорвались несколько баллонов с пропаном-бутаном. Пожарным удалось взять пожар под контроль вскоре после 01:00, в ходе тушения один член добровольческого отряда получил ранения.«В настоящее время мы проводим статическую фиксацию здания», — добавили пожарные утром.Министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) также опубликовал подробности в сети X в субботу вечером: «Пожарные эвакуировали около 30 человек из ресторана и соседнего многоквартирного дома», — написал он в своем посте. Ракушан лично прибыл на место в воскресенье утром.Полиция также заявила в сети X, что, вероятно, взорвался баллон с пропаном-бутаном. Пострадавшие были доставлены в больницы Праги, Усти-над-Лабем и Моста. Полиция также разыскивает гостей, которые находились в ресторане до пожара, чтобы опросить их в качестве свидетелей.В воскресенье утром на место происшествия прибыла группа специалистов из Института криминалистики DVI, прошедших подготовку по идентификации жертв массовых катастроф. По данным Novinky, ни одна из жертв пока не опознана. По словам спасателей, состояние некоторых пострадавших очень тяжелое, их жизни в опасности. У других ожоги и отравление вредными веществами.По словам Збынека Дворжака, директора Устецкого полицейского управления воеводства, полиция расследует данный акт как общую угрозу по неосторожности и на основании показаний свидетелей уже исключила возможность совершения насильственного преступления.