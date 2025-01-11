Чеха приговорили к восьми годам лишения свободы за мародерство в Украине. Что он натворил?

Бывший чешский военнослужащий Филип Симан отправится в тюрьму на восемь лет за мародерство в Украине. Апелляционный суд Праги увеличил на один год первоначальный приговор, вынесенный Симану городским судом Праги в августе 2024 года.





Суд признал его виновным не только в мародерстве, но и в службе в иностранных вооруженных силах после апелляции прокурора. По мнению суда, тот факт, что гражданин Чехии служит в дружественной армии иностранного государства, не означает, что его уголовная ответственность за это преступление не может быть установлена.





«Поведение подсудимого является социально вредным. Помощь стране, которую поддерживает Чешская Республика, не означает, что обвиняемый не предстанет перед судом. Административные органы руководствуются законом, а не политическими желаниями и международными законами. Подсудимый прекрасно знал, что у него нет разрешения от президента Республики, и все равно отправился в Украину. Кроме того, обвиняемый злоупотреблял своим положением в вооруженных силах, занимаясь мародерством и называя украденные вещи военными трофеями», — заявил судья Давид Протива.





В конце марта 2022 года Симан служил солдатом-добровольцем в украинском добровольческом батальоне «Карпатская Сечь». В ходе боевых действий он начал присваивать имущество погибших солдат и мирных жителей. В прошлом он отрицал свою вину и защищался, в частности, тем, что подчинялся приказам начальства.





«Я согласен с прокурором, я не мыслил рационально, я не мог признать, что совершил что-то серьезное. Я осознаю, что я сделал, какие последствия это оставило. Я знаю, что это было неправильно по отношению к общественности и людям в этой стране. В то время мне это казалось нормальным. Я согласен с тем, что должен понести наказание. Я буду уважать его, но думаю, что оно должно быть меньше или таким, каким его сочтет суд», — сказал Симан перед оглашением приговора.





В своем заключительном слове в суде в августе Симан отметил, что все взятые им вещи имели для него символическую ценность. «Если бы я хотел обогатиться, я бы взял что-то другое, а не дыхательную маску или устройство для чтения книг», — сказал он. Он сказал, что все это время выполнял приказ и не знал, что совершает ошибку. По его словам, судебное разбирательство открыло ему глаза. «Я искренне сожалею о своих действиях», — добавил Симан шесть месяцев назад.





Он упомянул, что его «обучение» в Украине было в основном боевым и его якобы не учили, как вести себя в полевых условиях во время зачисток.





Соратники Симана из украинского батальона «Карпатская сечь» ранее рассказали суду, в частности, что чех открыто обсуждал изъятые предметы с другими членами подразделения.





Фирменные очки, инвестиционные слитки





Ранее Филип Симан подробно рассказал о своей деятельности в Украине. «Я признаю, что взял некоторые вещи», — признался бывший профессиональный военный в июне 2022 года, что присваивал чужие вещи и ценности в домах и квартирах, брошенных украинцами. Сам он упомянул, например, дизайнерские очки. «Я нашел их в куртке. Цену не знаю, думал, что они стоят около двух тысяч крон, но парень, который был с нами, сказал, что они стоят до 40 тысяч», — рассказал он.





Однако он также признался, что взял из дома серебряные инвестиционные слитки. «Это был полный набор серебра. Около двенадцати слитков. Они были запечатаны в полиэтилен, а в коробке лежала справка из украинского банка. Я не знаю, сколько граммов было в слитках», — сказал Симан.





«Военные трофеи — это военные трофеи»





То, что это была кража, он долго отказывался признавать в интервью. «Я следовал тому, что мне говорили. Командир сказал мне, что военные трофеи — это военные трофеи. Мы не делали ничего такого, чего бы не делал кто-то другой. Оглядываясь назад, я понимаю, что это было глупо».





Волонтеры «Карпатской Сечи» передали Филипа Симона киевской полиции, но те не стали предъявлять ему обвинения. Если бы мы нашли какие-то улики, он бы не поехал домой, сказал Дима Плат, сотрудник киевской криминальной милиции, присутствовавший тогда при его допросе. После этого Симан вернулся в Чехию.