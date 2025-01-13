В Чехии были замечены необычные облачные дыры

Новости и статьи 15 января 2025 21:00 114

По данным метеорологов, в некоторых районах Чехии вчера можно было наблюдать облачные дыры необычного вида, для возникновения которых необходимо сочетание нескольких обстоятельств, а также они могут быть вызваны движением самолетов. Несколько таких особенностей в облаках были запечатлены веб-камерами метеорологических станций Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ), например, в Ондржейове под Прагой.