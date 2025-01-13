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В Чехии были замечены необычные облачные дыры

Новости и статьи
15 января 2025
21:00
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По данным метеорологов, в некоторых районах Чехии вчера можно было наблюдать облачные дыры необычного вида, для возникновения которых необходимо сочетание нескольких обстоятельств, а также они могут быть вызваны движением самолетов. Несколько таких особенностей в облаках были запечатлены веб-камерами метеорологических станций Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ), например, в Ондржейове под Прагой.

Ученые называют это явление в небе cavum, что в переводе с латыни означает «дыра» или «полость». Чтобы образовался безоблачный разрыв, на определенной высоте должен находиться тонкий слой облаков, состоящий из капелек переохлажденной воды, с температурой намного ниже нуля.

Облачные дыры образуются, когда перисто-кучевые или высоко-кучевые облака, содержащие переохлажденную воду, подвергаются внешнему воздействию. Если через облако, например, пролетит самолет, он может вызвать цепную реакцию, из-за которой вода кристаллизуется, оседает на землю в виде льдинок, а на ее месте остается практически идеальная по форме дыра.
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