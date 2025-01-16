Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Погибшая от ножевых ранений словацкая учительница делилась своими опасениями с бывшим студентом

Новости 420on
17 января 2025
21:00
412
В четверг студент средней школы в словацком городе Спишска Стара Вес убил заместителя директора, 51-летнюю Марию Семанчикову, и 18-летнюю ученицу школы. Бывший ученик Семанчиковой, Мартин Чупка, общался с педагогом незадолго до убийства.
В интервью Denník N Чупка рассказал, что они с учительницей не виделись около полугода и что в тот роковой день он пришел в гимназию. «Я пришел к ней около 10 часов утра», — сказал бывший ученик, который пришел в школу, чтобы получить копию табеля.


Семанчикова преподавала информатику со второго класса. Даже после его ухода из школы они регулярно общались. Во время их последней беседы Чупка заметил, что заместитель директора сильно нервничает.

«Примерно половина разговора была посвящена проблемному ученику. Она не стала рассказывать мне подробности, потому что этим занимается полиция. Она сказала мне, что он пришел из другой школы и там уже были проблемы», — пересказывает содержание разговора Чупка. «Она сказала, что для нее было бы лучше, если бы у ученика был запрет к ней приближаться. Даже судебный приказ», — говорит Чупка.

После получасового разговора Чупка ушел, а Семанчикова отправилась на комиссионный экзамен к молодому человеку, который затем убил ее. Ее тело было найдено в кабинете директора школы. Тело второй жертвы, 18-летнего студентки, было найдено в коридоре. 18-летний злоумышленник смертельно ранил обеих женщин ножом. «Если бы я знала, я бы остался с ней еще на два часа», — с грустью говорит Чупка.

Чупка ехал на велосипеде домой в город Спишска-Бела, где и узнал о случившемся. «Я не хотел в это верить и написал ее сыну, который подтвердил это», — заявил он. «Не знаю, наверное, мне было суждено встретиться с ней и увидеть ее в последний раз. Я закрываю глаза и вижу ее, я точно знаю, во что она была одета», — добавил он.

Сердце и душа гимназии

По словам многих людей, Семанчикова была душой и сердцем местной гимназии. Если у кого-то возникали проблемы, она выслушивала их и старалась помочь каждому. Однако на уроках математики, которые она вела, она была строга и требовала результатов. «С ней нельзя было халтурить», — говорит Чупка. 

18-летний нападавший убил двух человек и тяжело ранил еще одну 18-летнюю студентку. Полиция поймала его примерно через час после преступления в лесу за городом, где он прятался.

Молодой человек, совершивший убийство, в течение прошлого учебного года был лучшим представителем школы, добиваясь успехов на областных, районных и региональных студенческих соревнованиях. Например, он принимал участие в олимпиадах Mladý Evropan, Mladý digitální Evropan и олимпиаде по немецкому языку. Кроме того, он представлял школу в спортивных соревнованиях. Он играл за школу в футзал, баскетбол и флорбол.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо (Smer) заявил в пятницу, что трагическое нападение в средней школе, вероятно, стало результатом «личной неудачи молодого человека, который, вероятно, переживал свой собственный трудный период».
студенты школы полиция Словакия убийство преступность
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
22:00
17 ЯНВАРЯ 2025
99
ЭКОНОМИКА
РЕАЛЬНЫЕ ЗАРПЛАТЫ СПУСТЯ 3 ГОДА ВЫРОСЛИ, НО ПОКУПАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ЧЕХОВ ВСЕ ЕЩЕ НИЗКАЯ
19:30
17 ЯНВАРЯ 2025
495
ОБЩЕСТВО
ОТКРОВЕННАЯ АНТИРЕКЛАМА ЧЕШСКОЙ ПОЧТЫ СНИСКАЛА СЛАВУ В СОЦСЕТЯХ
16:30
17 ЯНВАРЯ 2025
350
ПОЛИТИКА
ДЕПУТАТЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ПОВЫШЕНИЕ СВОЕЙ ЗАРПЛАТЫ
15:00
17 ЯНВАРЯ 2025
842
ПОЛИТИКА
«В ПЯТНИЦУ В КИЕВЕ? ХОРОШО, Я ЗДЕСЬ!». ВМЕСТО ФИЦО ПРИЕХАЛ ШИМЕЧКА
13:30
17 ЯНВАРЯ 2025
256
ЭКОНОМИКА
ЕВРОСТАТ: ИНФЛЯЦИЯ В ЕС В ДЕКАБРЕ ВЫРОСЛА ДО 2,7%, В ЧЕХИИ РОСТ ЦЕН СОСТАВИЛ 3,3%
09:00
17 ЯНВАРЯ 2025
718
ПОЛИТИКА
ГЛАВА МИД ЧЕХИИ: «МЫ ПОКУПАЕМ ИХ ИСТРЕБИТЕЛИ, МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ СТРАН ДЛЯ США»
08:00
17 ЯНВАРЯ 2025
475
ПОЛИТИКА
ФИЦО ЗАЯВИЛ, ЧТО СКОРО ВСТРЕТИТСЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАИНЫ
21:00
16 ЯНВАРЯ 2025
1686
ОБЩЕСТВО
УЧЕНИК ОТКАЗАЛСЯ ПОЖАТЬ РУКУ ПРЕЗИДЕНТУ СЛОВАКИИ, И НАЧАЛАСЬ ТРАВЛЯ. ШКОЛЕ УГРОЖАЮТ, ЕЕ ОХРАНЯЕТ ПОЛИЦИЯ
18:00
16 ЯНВАРЯ 2025
1294
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ ПОДОЖГЛИ АВТОМОБИЛИ ВОЛОНТЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОМОГАЮЩЕЙ УКРАИНЦАМ
17:00
16 ЯНВАРЯ 2025
1069
ОБЩЕСТВО
В СЛОВАКИИ УЧЕНИК ГИМНАЗИИ НАПАЛ С НОЖОМ НА ЛЮДЕЙ: ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ ДВОЕ ПОГИБШИХ
16:30
16 ЯНВАРЯ 2025
585
ЭКОНОМИКА
НОВЫЕ СУБСИДИИ ДЛЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ ДИСКРИМИНАЦИОННЫ
14:00
16 ЯНВАРЯ 2025
1807
ОБЩЕСТВО
ЗАМОК ВЕЛЕСЛАВИН В ПРАГЕ НИКТО НЕ ЗАХОТЕЛ КУПИТЬ ДАЖЕ ЗА 493 МИЛЛИОНА КРОН
12:30
16 ЯНВАРЯ 2025
871
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ БОЛЬШЕ ВСЕГО ЗАКЛЮЧЕННЫХ СРЕДИ ВСЕХ СТРАН ЕС
11:30
16 ЯНВАРЯ 2025
1060
ПОЛИТИКА
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕХИИ ГОТОВИТ ИНФОРМАЦИОННУЮ КАМПАНИЮ ЗА 34 МИЛЛИОНА КРОН. КОНТРАКТ ПОЛУЧИЛА КОМПАНИЯ СЫНА ЭКС-ЧЛЕНА ODS
10:30
16 ЯНВАРЯ 2025
1536
ОБЩЕСТВО
«НАКОНЕЦ-ТО СГОРЕЛ РЕСТОРАН "У КОЙОТА"», — НАПИСАЛ МУЖЧИНА В FACEBOOK. ТЕПЕРЬ ОН ПОД ПРИЦЕЛОМ ПОЛИЦИИ