Погибшая от ножевых ранений словацкая учительница делилась своими опасениями с бывшим студентом

В интервью Denník N Чупка рассказал, что они с учительницей не виделись около полугода и что в тот роковой день он пришел в гимназию. «Я пришел к ней около 10 часов утра», — сказал бывший ученик, который пришел в школу, чтобы получить копию табеля.Семанчикова преподавала информатику со второго класса. Даже после его ухода из школы они регулярно общались. Во время их последней беседы Чупка заметил, что заместитель директора сильно нервничает.«Примерно половина разговора была посвящена проблемному ученику. Она не стала рассказывать мне подробности, потому что этим занимается полиция. Она сказала мне, что он пришел из другой школы и там уже были проблемы», — пересказывает содержание разговора Чупка. «Она сказала, что для нее было бы лучше, если бы у ученика был запрет к ней приближаться. Даже судебный приказ», — говорит Чупка.После получасового разговора Чупка ушел, а Семанчикова отправилась на комиссионный экзамен к молодому человеку, который затем убил ее. Ее тело было найдено в кабинете директора школы. Тело второй жертвы, 18-летнего студентки, было найдено в коридоре. 18-летний злоумышленник смертельно ранил обеих женщин ножом. «Если бы я знала, я бы остался с ней еще на два часа», — с грустью говорит Чупка.Чупка ехал на велосипеде домой в город Спишска-Бела, где и узнал о случившемся. «Я не хотел в это верить и написал ее сыну, который подтвердил это», — заявил он. «Не знаю, наверное, мне было суждено встретиться с ней и увидеть ее в последний раз. Я закрываю глаза и вижу ее, я точно знаю, во что она была одета», — добавил он.По словам многих людей, Семанчикова была душой и сердцем местной гимназии. Если у кого-то возникали проблемы, она выслушивала их и старалась помочь каждому. Однако на уроках математики, которые она вела, она была строга и требовала результатов. «С ней нельзя было халтурить», — говорит Чупка.18-летний нападавший убил двух человек и тяжело ранил еще одну 18-летнюю студентку. Полиция поймала его примерно через час после преступления в лесу за городом, где он прятался.Молодой человек, совершивший убийство, в течение прошлого учебного года был лучшим представителем школы, добиваясь успехов на областных, районных и региональных студенческих соревнованиях. Например, он принимал участие в олимпиадах Mladý Evropan, Mladý digitální Evropan и олимпиаде по немецкому языку. Кроме того, он представлял школу в спортивных соревнованиях. Он играл за школу в футзал, баскетбол и флорбол.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо (Smer) заявил в пятницу, что трагическое нападение в средней школе, вероятно, стало результатом «личной неудачи молодого человека, который, вероятно, переживал свой собственный трудный период».