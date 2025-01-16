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Убийца из словацкой средней школы был дважды осужден за нападения на одноклассниц

Новости 420on
18 января 2025
11:00
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Восемнадцатилетний Самуэль С., который в четверг убил ножом 51-летнюю заместителя директора гимназии в городе Спишска Стара Вес и 18-летнюю ученицу гимназии, в прошлом был дважды осужден за хулиганство и опасные угрозы. В то время он еще учился в девятом классе начальной школы в Кежмароке.
Как сообщает в пятницу сайт aktuality.sk, в первом случае районный суд Кежмарока приговорил его к четырем месяцам лишения свободы за физическое насилие над одноклассницей, условно на 18 месяцев, запретил ему приближаться к жертве на расстояние менее пяти метров и запретил находиться рядом с ее домом.

По второму делу суд не назначил никакого наказания в связи с его предыдущей судимостью. Оба дела рассматривались в 2022 г. «Это будет учтено во всей процедуре», — заявил генеральный прокурор Марош Жилинка, который в четверг лично посетил город, где произошло кровавое нападение.

Кежмарокский суд, обосновывая свой первый приговор, заявил, что 3 февраля 2022 года Самуэль С. напал на жертву у ручья Кубице, нанес ей несколько ударов по лицу, после чего жертва упала на землю. «Когда она упала на землю, он начал пинать ее ногами по всему телу, а также ударил ее по затылку. Он причинил потерпевшей телесные повреждения, которые потребовали оказания медицинской помощи, без указания срока лечения», — цитирует сайт окончательный приговор суда от 20 июня 2022 года.

Самуэль С. также угрожал другой однокласснице из школы. «Подсудимый угрожал ей смертью и тяжкими телесными повреждениями таким образом, что это вызывало обоснованное беспокойство», — заявил Кежмарокский районный суд в ноябре 2022 г. Самуэль С. обвинил одноклассницу в исключении из класса и угрожал ей насилием через социальные сети. «В дальнейшем общении с другими одноклассницами он заявил, что изобьет их всех и даже убьет, что ему все равно», — сказал суд, который счел первый приговор достаточным и воздержался от назначения дальнейшего наказания.

Директор школы этого не знала

Однако Самуэлю С. предстояло некоторое время провести под стражей. Друзья семьи нападавшего называют его «концентрированным злом» и вспоминают, что он был агрессивен даже в детстве. Предполагается, что ранее он избивал своих одноклассников, за что был исключен из школы. «Если бы у меня была эта информация раньше, я бы никогда не приняла его в нашу школу. Родители скрыли это от нас», — цитирует сайт Анну Кромкову, директора школы.

Сайт pluska.sk сообщил, что за нападением в четверг могла стоять безответная любовь к 18-летней однокласснице Алисе, которая затем была убита в школьном коридоре. «По нашей информации, нож он ей вонзил прямо в сердце. На помощь девушке бросилась ее одноклассница Барбара, на которую Сэмюэл также напал, но, к счастью, она успела вывернуться, и нож попал ей в спину, а не в грудь. Сейчас она лежит в больнице в Попраде после операции», — сообщается на сайте.

Ян Курнява, мэр города Спишска Стара Вес, подтвердил, что убитая ученица была дочерью учителя гимназии, о которой идет речь. «Мы сделаем все возможное, чтобы открыть школу в понедельник, хотя это будет непросто. Мы будем искать решение, чтобы справиться с этим. Это займет некоторое время. Посмотрим, как все пойдет", — цитирует tvnoviny.sk мэра города.

Психологи на месте оказывают помощь ученикам, учителям и местным жителям в преодолении ситуации.
школы Словакия убийство преступность
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