Ученик из Ческе-Будеевице угрожал учительнице огнестрельным оружием и нажал на курок





Сообщается, что у ученика был пистолет, который он направил на учительницу и, предположительно, дважды нажал на курок. Однако пистолет не выстрелил. Ученик также имел при себе нож и топор. «Офицеры задержали его, но стрельбы не последовало. В школу была вызвана группа психологического реагирования», — добавили полицейские в сети X.



Policisté z Českých Budějovic zasahují u ZŠ Rudolfov, zareagovali tak na výhrůžné jednání jednoho ze žáků vůči učitelce. Žák byl zadržen, nikdo nebyl zraněn. Nebezpečí již nehrozí. Výuka ve škole pokračuje. V okolí školy reagujte na pokyny policistů. #policiejhc pic.twitter.com/5WwkbgTuRo — Policie ČR (@PolicieCZ) January 20, 2025 Полиция сообщила о происшествии на улице На Точне в Ческе-Будеевице в сети X.Сообщается, что у ученика был пистолет, который он направил на учительницу и, предположительно, дважды нажал на курок. Однако пистолет не выстрелил. Ученик также имел при себе нож и топор. «Офицеры задержали его, но стрельбы не последовало. В школу была вызвана группа психологического реагирования», — добавили полицейские в сети X.

Источник сообщил, что хулигану около 13 лет.



«Занятия в школе продолжаются. Находящиеся рядом со школой подчиняются указаниям сотрудников полиции», — добавили они. Судя по фотографиям, на месте происшествия работали несколько полицейских патрулей, в том числе сотрудники службы быстрого реагирования. Присутствовали также службы экстренной помощи.



Мартин Куба (ODS), губернатор Южночешского края, говорит о чрезвычайной ситуации. «Я получил информацию от директора регионального полицейского управления о том, что в начальной школе Rudolfov под Ческе-Будеёвице произошел инцидент, в ходе которого один из учеников направил пистолет на учителя», — сообщил губернатор в социальных сетях, добавив, что направляется в начальную школу.