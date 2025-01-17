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В Чехии вооруженный мужчина угрожал сотрудникам Чешского аграрного университета

Новости и статьи
21 января 2025
12:47
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Полицейские в Праге проводили расследование в связи с сообщением о странном поведении бывшего сотрудника университета ČZU. Мужчина пытался проникнуть в здание и, предположительно, угрожал работникам учебного заведения. У преступника была лицензия на огнестрельное оружие. Он сам сдался полиции в районе полудня.
«Мы расследуем сообщение о странном поведении в кампусе ČZU бывшего сотрудника, который хотел проникнуть в здание и предположительно угрожал работникам вуза», — сообщила полиция в социальной сети X около 11:30.

В частности, полицейские предупредили, что разыскиваемый обладает лицензией на оружие. На место происшествия прибыли десятки полицейских с длинноствольным оружием.

Незадолго до 12 часов дня разыскиваемый самостоятельно явился в полицейский участок. «Сейчас мы будем выяснять подробности дела», — сообщили полицейские в сети X.
университеты преступность полиция
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