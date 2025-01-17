В Чехии вооруженный мужчина угрожал сотрудникам Чешского аграрного университета

Hledaný muž se dostavil na policejní služebnu. Nyní budeme zjišťovat, o co se v případu jednalo. V areálu @CZUvPraze rušíme opatření. — Policie ČR (@PolicieCZ) January 21, 2025

«Мы расследуем сообщение о странном поведении в кампусе ČZU бывшего сотрудника, который хотел проникнуть в здание и предположительно угрожал работникам вуза», — сообщила полиция в социальной сети X около 11:30.В частности, полицейские предупредили, что разыскиваемый обладает лицензией на оружие. На место происшествия прибыли десятки полицейских с длинноствольным оружием.Незадолго до 12 часов дня разыскиваемый самостоятельно явился в полицейский участок. «Сейчас мы будем выяснять подробности дела», — сообщили полицейские в сети X.