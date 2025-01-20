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Афганец в Германии напал с ножом на маленьких детей на прогулке в парке. Погибли мужчина и двухлетний ребенок

Новости 420on
22 января 2025
16:30
681
Кровавое нападение произошло около полудня 22 января в баварском городе Ашаффенбург. Афганец напал на группу детей и воспитателей из детского сада в парке Шенталь в центре города. Он ранил ножом пять человек. Двое скончались от полученных ранений: двухлетний ребенок и 41-летний мужчина. Еще один ребенок находится в больнице, ему делают операцию, а двое воспитателей получили серьезные ранения.
Преступником, предположительно, является 28-летний афганец. Ни мотив нападения, ни подробности о нападавшем на данный момент не сообщаются. Сайт Main-Echo сообщает, что преступник заметил в парке группу детей и воспитателей из детского сада и яслей. Он постоянно шел за ними. Когда воспитатели заметили это, они сразу же захотели покинуть парк вместе с детьми. В этот момент афганец напал на них. По данным сайта, его целью были дети.

Прохожий с ребенком попытался помочь группе воспитателей, сообщает сайт Main-Echo. За свои усилия он поплатился жизнью. По уточненным данным, нападавший ранил ножом пять человек, в том числе двух детей. Мужчина и двухлетний ребенок, находившиеся в группе на прогулке, скончались от полученных травм, еще один ребенок перенес сложную операцию, а остальные взрослые находятся в тяжелом состоянии.

Несколько полицейских находятся под наблюдением психологов, как и учителя, пережившие нападение, говорится на сайте. Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн направляется в город Ашаффенбург.

Газета Bild со ссылкой на источники в полиции сообщила, что нападавший был быстро задержан. Изначально он пытался убежать в сторону железнодорожного вокзала, поэтому движение по железной дороге было прервано. По данным сайта Main-Echo, орудие убийства уже найдено.

В ноябре прошлого года местная полиция отнесла парк Шенталь к зоне повышенного риска для наркоторговцев. Поэтому полиция усилила патрулирование в этом месте. В результате преступники были быстро задержаны.
Германия преступность полиция дети убийство
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