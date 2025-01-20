Афганец в Германии напал с ножом на маленьких детей на прогулке в парке. Погибли мужчина и двухлетний ребенок
22 января 2025
16:30
681
Кровавое нападение произошло около полудня 22 января в баварском городе Ашаффенбург. Афганец напал на группу детей и воспитателей из детского сада в парке Шенталь в центре города. Он ранил ножом пять человек. Двое скончались от полученных ранений: двухлетний ребенок и 41-летний мужчина. Еще один ребенок находится в больнице, ему делают операцию, а двое воспитателей получили серьезные ранения.
Преступником, предположительно, является 28-летний афганец. Ни мотив нападения, ни подробности о нападавшем на данный момент не сообщаются. Сайт Main-Echo сообщает, что преступник заметил в парке группу детей и воспитателей из детского сада и яслей. Он постоянно шел за ними. Когда воспитатели заметили это, они сразу же захотели покинуть парк вместе с детьми. В этот момент афганец напал на них. По данным сайта, его целью были дети.
Прохожий с ребенком попытался помочь группе воспитателей, сообщает сайт Main-Echo. За свои усилия он поплатился жизнью. По уточненным данным, нападавший ранил ножом пять человек, в том числе двух детей. Мужчина и двухлетний ребенок, находившиеся в группе на прогулке, скончались от полученных травм, еще один ребенок перенес сложную операцию, а остальные взрослые находятся в тяжелом состоянии.
Несколько полицейских находятся под наблюдением психологов, как и учителя, пережившие нападение, говорится на сайте. Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн направляется в город Ашаффенбург.
Газета Bild со ссылкой на источники в полиции сообщила, что нападавший был быстро задержан. Изначально он пытался убежать в сторону железнодорожного вокзала, поэтому движение по железной дороге было прервано. По данным сайта Main-Echo, орудие убийства уже найдено.
В ноябре прошлого года местная полиция отнесла парк Шенталь к зоне повышенного риска для наркоторговцев. Поэтому полиция усилила патрулирование в этом месте. В результате преступники были быстро задержаны.
Прохожий с ребенком попытался помочь группе воспитателей, сообщает сайт Main-Echo. За свои усилия он поплатился жизнью. По уточненным данным, нападавший ранил ножом пять человек, в том числе двух детей. Мужчина и двухлетний ребенок, находившиеся в группе на прогулке, скончались от полученных травм, еще один ребенок перенес сложную операцию, а остальные взрослые находятся в тяжелом состоянии.
Несколько полицейских находятся под наблюдением психологов, как и учителя, пережившие нападение, говорится на сайте. Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн направляется в город Ашаффенбург.
Газета Bild со ссылкой на источники в полиции сообщила, что нападавший был быстро задержан. Изначально он пытался убежать в сторону железнодорожного вокзала, поэтому движение по железной дороге было прервано. По данным сайта Main-Echo, орудие убийства уже найдено.
В ноябре прошлого года местная полиция отнесла парк Шенталь к зоне повышенного риска для наркоторговцев. Поэтому полиция усилила патрулирование в этом месте. В результате преступники были быстро задержаны.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
22 ЯНВАРЯ 2025
166
11:30
22 ЯНВАРЯ 2025
341
22:00
21 ЯНВАРЯ 2025
1535
19:30
21 ЯНВАРЯ 2025
958
18:00
21 ЯНВАРЯ 2025
1077
12:47
21 ЯНВАРЯ 2025
881
11:30
21 ЯНВАРЯ 2025
1348
10:00
21 ЯНВАРЯ 2025
1889
09:00
21 ЯНВАРЯ 2025
2077
22:00
20 ЯНВАРЯ 2025
1079
19:30
20 ЯНВАРЯ 2025
1466