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Путаница в Сенате. Законопроект о защите украинских беженцев не был одобрен сенаторами, но отправится на подпись президенту как принятый

Новости 420on
22 января 2025
17:10
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Сенат Чехии не одобрил поправку о дальнейшем продлении временной защиты беженцев из Украины от российской военной агрессии. Причиной тому стали спорные дополнения к проекту об ужесточении условий получения чешского гражданства российскими гражданами или о введении нового преступления — несанкционированной деятельности в интересах иностранной державы, за которую предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Несмотря на это, закон не будет возвращен в нижнюю палату парламента для доработки, а поступит на подпись президенту.
Сенаторы в среду не смогли одобрить законопроект о продлении временной защиты украинцев в Чехии еще на год, поступивший из нижней палаты парламента. За его принятие в таком виде проголосовал только 21 из 73 присутствующих при 37 необходимых. Законодателей верхней палаты беспокоили три спорных момента в законопроекте: новое преступление в виде несанкционированной деятельности в интересах иностранной державы, более строгие правила предоставления чешского гражданства россиянам и особый порядок зачисления в начальные школы для украинских беженцев. Сенаторы хотели исключить эти спорные пункты из законопроекта, но изменения не удалось принять большинством голосов. Поэтому предложение отправится на подпись президенту в утвержденном парламентом виде.

Еще до начала заседания председатели сенаторских клубов дали понять, что мнения сенаторов разделились. «Мы не собираемся голосовать единогласно, есть как сторонники, так и противники отдельных решений», — сказал Зденек Нитра, председатель клубов ODS и TOP 09. «Я скорее думаю, что сегодня поправка не пройдет», — сказал Ян Соботка, председатель клуба «Мэры и независимые». Сенат не одобрил поправку, но и не отклонил ее, а также не принял никаких поправок.

Ряд сенаторов обеспокоили три спорных изменения, которые уже были внесены в закон депутатами с их поправками. Одно из них вводит новый состав преступления — несанкционированная деятельность в интересах иностранной державы, то есть сбор секретной информации, не являющейся засекреченной по закону.

Другое предложение обязывает предоставлять чешское гражданство только тем россиянам, которые предварительно откажутся от российского гражданства. Наконец, третья спорная часть вводит двойное зачисление в начальные школы — одни условия для чехов, другие для украинских беженцев.

Соботка отметил, что большинство членов клуба «Мэры и независимые» выступают за отмену двойного набора в школы. Яна Мрачкова-Вилдумецова, председатель сенаторского клуба ANO, наиболее критично отнеслась к новому правонарушению. «Оно написано очень расплывчато и может быть оскорбительным и опасным», — сказала она. Она также назвала его дополнением, добавив, что Конституционный суд недавно высказался против дополнений.

Министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) прокомментировал все спорные моменты в Сенате. По поводу двойного набора он сказал, что оно распространяется не на всех иностранцев, а только на украинских беженцев, и что вводить его в школах — это возможность, а не обязанность.

«Гражданство — это не данность», — отметил он, говоря об ужесточении правил для россиян. По его словам, принятие новых правил не означает, что россиянам придется покинуть Чехию, если они не представляют угрозы для безопасности. Даже если они не получат гражданство, они смогут продолжать жить в стране как иностранцы, имеющие ПМЖ. По словам министра, новое преступление, связанное с несанкционированной деятельностью в интересах иностранной державы, должно быть утверждено как можно скорее из-за ухудшения ситуации с безопасностью после нападения России на Украину.

Министр привел конкретный пример из Праги, где группа людей документировала такие места, как метро, магазины и рождественские рынки, следила и фотографировала политиков и журналистов, включая семьи.

«Была подтвержденная информация о том, что эта деятельность была частью подготовки нападения, полиция не могла принять меры против этих лиц на основании существующего законодательства. Преступники безнаказанно покинули Чехию», — рассказывает Ракушан.

Закон Lex Ukraine 7 должен был вступить в силу с 1 января этого года. Благодаря поправке украинские беженцы смогут продлить временную защиту в своих документах еще на один год, что гарантируется решением Европейского союза.

Регистрация в Чехии должна состояться до 15 марта, так как срок защиты, отмеченный в документах беженцев, истекает в последний день марта. Сегодня в нашей стране находится 393 000 беженцев из Украины, и они рискуют создать сложности органам власти, подавая заявления на продление временной защиты в последнюю минуту.

Поправка также вводит так называемое специальное долгосрочное проживание, которое будет доступно беженцам, не получающим в Чехии никакой экономической помощи и способным позаботиться о себе. После пяти лет проживания в Чехии обладатели специального долгосрочного вида на жительство смогут подать заявление на получение постоянного вида на жительство.
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