Теперь в странах ЕС можно ездить без бумажной версии «Зеленой карты»

Раньше «Зеленая карта» требовалась и в бумажном виде.

«Самый простой способ — иметь приложение страховой компании, где всегда можно найти актуальную "Зеленую карту", — говорит Михал Ржезничек из страховой фирмы Direct pojišt’ovna.



Но в иных случаях, по данным портала для водителей, страховая компания может отправить документ по электронной почте, например, после оплаты полиса. «Тогда во время выборочной проверки на территории ЕС достаточно будет показать документ, например, в формате PDF», — говорится на портале.



При поездках по Чехии ситуация еще проще. С осени прошлого года зарегистрированные здесь автомобили вообще не нуждаются в «Зеленой карте». Полицейские могут сами все узнать из базы данных. Не нужно предъявлять ее и при переоформлении автомобиля.





Однако распечатать ее при путешествии по странам вне ЕС все же необходимо. «Но уже несколько лет достаточно распечатать его на обычной белой бумаге», — говорит Ян Дофек из Direct pojišt’ovna.