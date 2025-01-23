В Чехии падали температурные рекорды, на Шумаве было 17,8 градусов Цельсия
26 января 2025
09:00
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В субботу в Чехии падали температурные рекорды. Новый максимум для 25 января зафиксировали 29 из 160 метеостанций, которые работают уже не менее 30 лет. Самая высокая температура была зафиксирована в Погорье в Шумавском крае в Новоградских горах, где было измерено 17,8 градусов Цельсия. В то же время на территории Чехии в субботу наблюдались значительные перепады температуры, в некоторых местах температура оставалась около нуля.
Об этом сообщил Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) в сети X.
Самая высокая температура января за 64 года измерений была зафиксирована в Пржимде в Чешском лесу. Она составила 12,9 градусов Цельсия. В других местах новые максимумы для сегодняшней даты еще выше. В Есеницах в Злате-Горах было зафиксировано 14,6 градуса, в Кашперских Горах в Клатовом крае — 14,3 градуса, а в Кржемже в Ческом Крумлове — 14 градусов.
Более 13 градусов было зафиксировано в Хорской Квильде и Чуранове в Шумаве, а новые максимумы более 12 градусов — во Фрыдланте, Яворнике в Есеницах, Хейнице во Фрыдлантском вибежеке и Коморжанах в Праге.
С другой стороны, метеорологи не включили в таблицы рекордов самую высокую дневную температуру в Погорье в Шумаве. Причиной тому стало значительное отклонение от показателей близлежащих станций.
«Даже если бы это не было ошибкой измерений, это было бы лишь локальным кратковременным колебанием/экстремальным явлением, которое не отражает более широкую область», — сказали они.
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В некоторых районах страны 25 января удалось избежать высоких температур. Так было в Чешско-Моравском нагорье или на северной границе Богемии и Моравии. Там было около нуля или чуть выше.
Также в воскресенье, 26 января, в Чехии термометр покажет десяти градусов тепла по Цельсию, особенно на востоке. Но в основном метеорологи ожидают максимумы от четырех до девяти градусов, и только около двух градусов в горах. Также возможен дождь, а позже снег в горах.
Самая высокая температура января за 64 года измерений была зафиксирована в Пржимде в Чешском лесу. Она составила 12,9 градусов Цельсия. В других местах новые максимумы для сегодняшней даты еще выше. В Есеницах в Злате-Горах было зафиксировано 14,6 градуса, в Кашперских Горах в Клатовом крае — 14,3 градуса, а в Кржемже в Ческом Крумлове — 14 градусов.
Более 13 градусов было зафиксировано в Хорской Квильде и Чуранове в Шумаве, а новые максимумы более 12 градусов — во Фрыдланте, Яворнике в Есеницах, Хейнице во Фрыдлантском вибежеке и Коморжанах в Праге.
С другой стороны, метеорологи не включили в таблицы рекордов самую высокую дневную температуру в Погорье в Шумаве. Причиной тому стало значительное отклонение от показателей близлежащих станций.
«Даже если бы это не было ошибкой измерений, это было бы лишь локальным кратковременным колебанием/экстремальным явлением, которое не отражает более широкую область», — сказали они.
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В некоторых районах страны 25 января удалось избежать высоких температур. Так было в Чешско-Моравском нагорье или на северной границе Богемии и Моравии. Там было около нуля или чуть выше.
Также в воскресенье, 26 января, в Чехии термометр покажет десяти градусов тепла по Цельсию, особенно на востоке. Но в основном метеорологи ожидают максимумы от четырех до девяти градусов, и только около двух градусов в горах. Также возможен дождь, а позже снег в горах.
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