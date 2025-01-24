Водители такси должны иметь водительское удостоверение Чехии или ЕС, предлагают депутаты

Поправка к Закону о дорожном транспорте была внесена депутатами Ренатой Заичковой (ODS), Патриком Нахером (ANO), Михалом Зуной (TOP 09) и Якубом Михалеком (Пираты). Цель их предложения — повысить безопасность дорожного движения. В своем обосновании они, в частности, указывают, что все больше иностранцев из третьих стран претендуют на работу в качестве таксистов, и для некоторых вождение в Чехии является проблемой.





Согласно пояснительной записке, из почти 15 000 выданных лицензий таксистов только 55% были выданы чешским водителям. Гражданам Украины власти выдали более 6 000 таких лицензий, гражданам Узбекистана — более 1100, а гражданам Нигерии, например, — 117.





«Участились жалобы на то, что таксисты имеют проблемы с вождением и правилами дорожного движения в условиях интенсивного движения, что ставит под угрозу не только безопасность перевозимых пассажиров, но и безопасность других участников дорожного движения», — говорится в пояснительной записке. «При этом иностранцам зачастую требуется больше времени, чтобы сориентироваться, так как они не обладают необходимыми знаниями города, где работают таксистами», — добавляется в сообщении.





Предложение уже рассматривалось экономическим комитетом парламента, но было отклонено. Прозвучали возражения, что это должна решать мэрия Праги. Однако комитет поддержал предложение выдавать иностранцам лицензии таксиста только на срок действия их вида на жительство. Депутаты Европарламента представили это предложение отдельно и смогут зачитать его на пленарном заседании во время второго чтения проекта. Палата депутатов может обсудить его на следующей неделе. Михалек сказал, что это предложение стало результатом договоренности между Прагой и Министерством транспорта.





По словам депутата Заичковой, цель поправки — сделать записи водителей, имеющих лицензию на оказание услуг такси, более прозрачными. Главным стимулом послужили жалобы людей, которые сталкивались с водителями, плохо знакомыми с особенностями транспорта в Праге и Чехии. «Это стало следствием ситуации, когда люди, скажем, из стран, не входящих в ЕС, в большом количестве переезжают сюда на работу, в основном из стран бывшего Советского Союза, Узбекистана, Казахстана, но есть и люди из Африки», — сказала Зайичкова. Данные, которыми располагает Прага, показывают, что из-за этих водителей происходит гораздо больше дорожно-транспортных происшествий, отметила она.





«Идея заключается в том, чтобы повысить безопасность и отреагировать на нынешнюю ситуацию, которая касается, в частности, Праги и некоторых операторов такси, которые в целях экономии нанимают людей, часто не имеющих водительских прав, выданных в нашей стране», — сказал соавтор предложения, депутат и член совета Праги Патрик Нахер (ANO).





Он признает, что это проблема для столицы. «С другой стороны, никто мне не сказал, какое решение я могу предложить, кроме законодательного», — отметил он. Он отметил, что палата также занимается проблемами, которые затрагивают только определенные регионы, например, структурно пострадавшие регионы.





Предложение также направлено на то, чтобы водительские удостоверения иностранцев, работающих в сфере такси, находились в базе данных полиции.