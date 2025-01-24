Число заболевших в Чехии за неделю значительно увеличилось, в основном распространяется грипп

По сравнению с третьей неделей января врачи выявили на 80 процентов больше пациентов. В категории гриппозных заболеваний, которая является более чувствительной для оценки заболеваемости гриппом, хотя и значительно недооценивает реальную заболеваемость гриппом, количество случаев выросло почти на 80 процентов по сравнению с предыдущей неделей, говорит Катержина Фабианова, заместитель руководителя отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Национального института здоровья.



По словам экспертов, многие люди не обращаются к врачу с инфекциями дыхательных путей, поэтому они не попадают в статистику. Согласно более ранним исследованиям, до 44 процентов людей также работают когда болеют. Самая распространенная причина — более низкая зарплата, которую они получили бы на больничном. Некоторые используют возможность работать из дома.



«В соответствии с ожиданиями, заболеваемость острыми респираторными инфекциями растет, особенно среди детей, причем наибольший рост — на 50 процентов — наблюдается среди детей в возрасте от шести до 14 лет», — добавила Фабианова. По словам Матьяша Фошума, директора Департамента охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения (МЗ), развитие сезона респираторных инфекций ожидаемо по сравнению с предыдущими годами. «Однако, с точки зрения Министерства здравоохранения, в настоящее время нет оснований для принятия общенациональных противоэпидемических мер», — сказал Фошум.



По мнению экспертов, доминирующим возбудителем инфекций дыхательных путей в настоящее время является грипп. «Циркулируют вирусы как гриппа А, так и гриппа В», — говорит Радомира Лимберкова, руководитель Национальной референс-лаборатории гриппа и негриппозных заболеваний Национального института здравоохранения и защиты прав потребителей. С начала сезона гриппа осенью прошлого года 120 человек были госпитализированы с тяжелыми формами гриппа, 24 из них умерли.