Чешские СМИ: вместо Ленина — Путин в мавзолее. Пропагандист передал российскому президенту оригинальное предложение
28 января 2025
13:00
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Один из самых верных союзников российского диктатора Владимира Путина, философ Александр Дугин, предложил убрать тело Владимира Ильича Ленина из мавзолея на Красной площади, чтобы «освободить место для настоящего императора». Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на службу «Секреты Кремля».
«Я как-то сказал, что вера в Путина — это как вера в императора. Я считаю, что нашему императору не хватает многих качеств, которые в итоге сделают его роль в истории России священной. И будущее место захоронения, место поклонения реальным достижениям современной Великой России — это то, чего очень не хватает», — заявил российский философ и пропагандист в Telegram. Титул императора использовался правителями Российской империи вплоть до ее гибели в 1917 году.
Далее Дугин сообщил, что уже направил Путину свое предложение: убрать тело Ленина из мавзолея, «освободить место для настоящего императора», немного перестроить здание и украсить его военными трофеями, собранными во время советской войны. И подготовить мавзолей к захоронению в нем нынешнего лидера.
«Это займет какое-то время, но это обязательно будет», — сказал Дугин. «Когда Владимир Владимирович закончит свой земной путь, за его гробом будут стоять очереди. Мы принесем флаги тех европейских государств, которые мы завоюем в ближайшие годы и десятилетия. И западные танки, отобранные у наших врагов», — продолжил Дугин.
Кремлю пришлось подтвердить телеканалу, что он действительно получил предложение Дугина. Там заявили, что Путин «переживет еще многих», но признали, что Путин уже давно рассматривает возможность выноса тела Ленина из мавзолея, и предложение Дугина может ускорить этот процесс.
Однако Newsweek сообщает, что усилия российского философа-пропагандиста могут оказаться тщетными, поскольку эта идея обсуждается уже много лет.
Александр Дугин — российский политик, философ, социолог, а в последнее время — ярый пропагандист. В 1997 году он написал книгу «Основы геополитики», в которой изложил свое «мировоззрение» и призвал Российскую Федерацию восстановить влияние через союзы и завоевания и бросить вызов соперничающей «Атлантической империи» во главе с Соединенными Штатами. В книге он также утверждает, что Российская империя должна простираться от Дублина до Владивостока.
В августе 2022 года дочь Дугина Дарья погибла в результате взрыва автомобиля под Москвой.
Мавзолей Ленина был построен в 1924 году, в год смерти советского лидера. В 50-х годах рядом с его телом выставлялось тело Иосифа Виссарионовича Сталина, но в 1961 году оно было убрано.
Далее Дугин сообщил, что уже направил Путину свое предложение: убрать тело Ленина из мавзолея, «освободить место для настоящего императора», немного перестроить здание и украсить его военными трофеями, собранными во время советской войны. И подготовить мавзолей к захоронению в нем нынешнего лидера.
«Это займет какое-то время, но это обязательно будет», — сказал Дугин. «Когда Владимир Владимирович закончит свой земной путь, за его гробом будут стоять очереди. Мы принесем флаги тех европейских государств, которые мы завоюем в ближайшие годы и десятилетия. И западные танки, отобранные у наших врагов», — продолжил Дугин.
Кремлю пришлось подтвердить телеканалу, что он действительно получил предложение Дугина. Там заявили, что Путин «переживет еще многих», но признали, что Путин уже давно рассматривает возможность выноса тела Ленина из мавзолея, и предложение Дугина может ускорить этот процесс.
Однако Newsweek сообщает, что усилия российского философа-пропагандиста могут оказаться тщетными, поскольку эта идея обсуждается уже много лет.
Александр Дугин — российский политик, философ, социолог, а в последнее время — ярый пропагандист. В 1997 году он написал книгу «Основы геополитики», в которой изложил свое «мировоззрение» и призвал Российскую Федерацию восстановить влияние через союзы и завоевания и бросить вызов соперничающей «Атлантической империи» во главе с Соединенными Штатами. В книге он также утверждает, что Российская империя должна простираться от Дублина до Владивостока.
В августе 2022 года дочь Дугина Дарья погибла в результате взрыва автомобиля под Москвой.
Мавзолей Ленина был построен в 1924 году, в год смерти советского лидера. В 50-х годах рядом с его телом выставлялось тело Иосифа Виссарионовича Сталина, но в 1961 году оно было убрано.
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