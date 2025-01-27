Заморозки вернутся в Чехию в эти выходные, местами выпадет снег. Ночью возможен гололед
30 января 2025
09:00
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Сегодня, 30 января, температура воздуха в Чехии поднимется до 10 градусов по Цельсию. Однако холода вернутся на выходные: днем температура будет чуть выше нуля, а местами, особенно в воскресенье, выпадет снег.
Ночью будет морозно, возможен гололед. Об этом говорится в еженедельном прогнозе на сайте Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ).
Особенно ночью или утром могут появиться морозные туманы. Дневная температура сегодня составит около трех градусов тепла при продолжительном тумане или низкой облачности, в остальное время преимущественно от пяти до девяти градусов тепла и около 11 градусов тепла на востоке.
В пятницу временами добавятся дожди и ливни, особенно в Богемии и на более низких высотах. Днем температура поднимется до двух-шести градусов по Цельсию, на юго-востоке и востоке — до восьми градусов.
В субботу будет облачно. В горах местами пройдут снежные дожди. Температура воздуха в течение дня не превысит пяти градусов по Цельсию. В воскресенье пойдет снег. Дневные максимумы будут на градус ниже, чем в субботу.
В начале следующей недели небо будет максимум частично облачным, метеорологи не ожидают потепления. Днем температура будет держаться около нуля, а ночью в понедельник может быть около минус восьми градусов по Цельсию при небольшой облачности и снеге.
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