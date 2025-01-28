Главная взлетно-посадочная полоса пражского аэропорта будет закрыта на несколько месяцев
30 января 2025
11:30
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Пражский аэропорт в течение весны и лета будет ремонтировать территорию вокруг основной взлетно-посадочной полосы с маркировкой 06/24. Некоторым жителям мегаполиса придется готовиться к тому, что значительную часть летнего туристического сезона машины будут летать на посадку над южными районами Праги на резервную полосу 12/30.
Пражский аэропорт объявил, что ремонтные работы на взлетно-посадочной полосе начнутся 31 марта и продлятся до середины августа. Аэропорт планирует еще одно закрытие главной взлетно-посадочной полосы на несколько месяцев в 2026 году.
«Мы будем использовать второстепенную полосу для всех воздушных перевозок до тех пор, пока это будет необходимо. Учитывая, что эта полоса не приспособлена для взлетов и посадок в условиях плохой видимости, мы проводим ремонт в те месяцы, когда, согласно многолетней статистике, количество туманов наименьшее», — пояснила Ева Крейчи, руководитель отдела коммуникаций аэропорта.
«Самые крупные проекты будут включать ремонт или строительство рулежных дорожек и реконструкцию части канализационной системы», — сообщили в аэропорту.
Сама взлетно-посадочная полоса, которая была отремонтирована в 2012-2013 годах, не будет затронута текущим строительством.
Прилеты будут слышны и заметны жителям южных районов Праги, а вылеты затронут, например, жителей Кладно. Аэропорт уже давно стремится построить параллельную взлетно-посадочную полосу. В настоящее время проводится процедура зонирования для ее строительства.
Закрытие взлетно-посадочной полосы будет согласовано с работой Управления дорог и автомагистралей (ŘSD), которое будет менять пешеходный мост над автомагистралью D7 и готовить пропускную способность автомагистрали.
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