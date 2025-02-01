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Сириец похитил свою 16-летнюю дочь, чтобы выдать ее замуж. Чешская полиция задержала отца и дочь в аэропорту Праги

Новости 420on
3 февраля 2025
19:30
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Похищение 16-летней сирийской девушки средь бела дня, кадры которого распространяются в социальных сетях, произошло в пятницу в Эрфурте (Германия). Девушка-подросток была спасена в аэропорту Праги в воскресенье чешской полицией, которая также арестовала одного из преступников, ее 46-летнего отца.


Мужчина намеревался выдать свою дочь замуж в Сирии. Он планировал вылететь из столицы Чехии в Бейрут, откуда до сирийской границы около 70 километров.

В похищении мужчине помогал его 19-летний сын, брат похищенной девушки. Он был пойман немецкими детективами в Эрфурте в воскресенье днем.

В субботу федеральная полиция выдала европейский ордер на арест отца и сына. В воскресенье около полудня прокуратура заявила, что «благодаря очень хорошему сотрудничеству с чешской полицией» похищенная девочка была найдена в Праге, а ее отец арестован.

Ожидается, что чешские власти экстрадируют его в Германию, а также его дочь. Но, по словам Ханнеса Грюнзейзена, представителя прокуратуры Эрфурта, это «займет некоторое время».

«Вчера в аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге был задержан иностранец, и был выдан ордер на его арест за попытку похищения. Мужчина был задержан во время регистрации перед посадкой в самолет», — сообщил в понедельник Йозеф Урбан, представитель иностранной полиции.

По его словам, мужчина был задержан вместе с несовершеннолетними. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на то, чтобы разыскиваемый либо временно остался в Чехии, либо был экстрадирован обратно в Германию. Также решается вопрос о том, кто возьмет на себя заботу о двух несовершеннолетних.

«Полиция Тюрингии и прокуратура Эрфурта выражают особую благодарность нашим коллегам из чешской полиции. Быстрый успех поисков стал возможен благодаря хорошему и конструктивному трансграничному сотрудничеству», — говорится в сообщении.

Похищение произошло возле сирийского ресторана Sindbad Grillhaus на углу двух улиц в центре Эрфурта около 16:50 в пятницу. Отец и сын насильно усадили девушку в белый автомобиль Ford Transit.

На видео, снятом очевидцем из окна соседнего дома, видно, как женщина пытается остановить похищение, но безуспешно. Впоследствии фургон уехал с места преступления с полуоткрытой дверью с правой стороны.

Представитель полиции сообщил газете Bild , что сирийская семья проживает в Эрфурте. Отец не имел права заботиться о ней, и девочка находится под присмотром органов по делам детей и молодежи.

Телевидение Mitteldeutscher Rundfunk сообщило, что отец и сын заманили дочь в ресторан под ложным предлогом, что она встретится там с подругой. Девочке это не понравилось, и она пошла на встречу со своим воспитателем детского дома. Вероятно, это была женщина, которая пыталась предотвратить похищение своей подопечной.
полиция Чехия аэропорт Прага преступность Германия
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