Детские банды терроризируют регион Словацко. Они поджигают бывшую школу и нападают на родителей

«На этом веселью пришел конец!!! На выходных пара отморозков, которым, видимо, показалось, что они оказались в какой-то другой реальности, буквально „отрывались“ в нашей старой школе.

В результате был подожжен матрас, полы во всем здании были засыпаны составом из огнетушителя, почти все запертые двери были с силой вырваны, земля была усыпана горючими веществами и многими другими "прелестями"», — рассказала мэр Богуславице-у-Злины Светлана Билавчикова.



По ее словам, было совершено преступление. «Здание заперто, поэтому в данном случае речь идет о краже со взломом. За дело взялась полиция, и, конечно же, было зафиксировано множество следов и отпечатков пальцев», — сказала мэр.



У руководства муниципалитета есть подозрения, что к преступлению причастны лица в возрасте от тринадцати до пятнадцати лет.



«Подозреваемые снимали себя на месте преступления, и, предположительно, это видео ненадолго попало в социальные сети. В любом случае, я знаю, кто в последнее время ошивался возле школы, и прошу всех соседей или тех, у кого есть подозрения относительно определенных лиц, оказать содействие», — попросил мэр.



Подобные случаи опасных детских банд в Словацко в последнее время участились. Всего несколько дней назад группа детей серьезно напала на родителей учеников на школьных танцах в Угерски-Остроге, а в начале этого года произошел случай насилия в соседней Острожской Лоте. Предположительно, виновны группы ребят в возрасте от 12 до 20 лет. Полиция уже расследует оба инцидента.





Полицейские Угерске-Градиште также занимаются делом о нападении на пару мальчиков со стороны других несовершеннолетних в центре Угерски-Острога в конце прошлого года.



Радомир Шишка, пресс-секретарь полиции Угерске-Градиште, подтвердил, что никакой связи между этими случаями не обнаружено. «Каждый случай расследуется индивидуально», — сказал Шишка.



В случае с нападением на участников школьного вечера в Остраве полиция проводит расследование. Полиция не хочет давать дальнейших комментариев по поводу двух других инцидентов, поскольку в них фигурируют несовершеннолетние.