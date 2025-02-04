Правила для иностранцев не работают, города хотят запретить проживание

Муниципальная полиция Млада-Болеслав рассматривает тысячи правонарушений, связанных с употреблением алкоголя. Иностранцы не реагируют ни на какое наказание, кроме угрозы депортации.



В связи с этим правительство ужесточило некоторые условия приема на работу выходцев из стран, не входящих в Европейский союз, но эффект не заставил себя ждать.



С начала января компании, желающие нанять больше иностранцев из третьих стран, обязаны подавать коллективное заявление в муниципалитет, где будут проживать иностранцы. Мэрия имеет право одобрить или не одобрить их приезд. Раньше компании могли обойти это требование, например, неоднократно подавая заявки на найм 48 иностранных сотрудников каждый месяц. Теперь компания должна подавать заявку, если она превысила лимит в 50 человек за три месяца.



100 правонарушений на человека в год

В Пльзене иностранцы составляют примерно пятую часть всего населения — здесь проживает почти 45 000 человек. Большинство из них — из Украины, Словакии и Вьетнама. Выходцы из третьих стран составляют едва ли 4 процента.



Помимо нагрузки на транспорт, увеличения количества отходов и давления на систему здравоохранения, местный мэр Роман Зарзицкий (ANO) говорит о негативном влиянии на чувство безопасности местных жителей.



«У нас есть статистические данные о том, что более половины жителей обеспокоены ростом числа иностранцев и агентских работников. Их доля в совершении преступлений составляет 7%», — говорит Зарзицкий. Однако преступлений значительно больше.



«Просто для примера. Сейчас мы регистрируем правонарушения некоторых людей в количестве более 100 в год, но в соответствии с действующим законодательством у нас как у города нет инструмента, чтобы наказать или исключить их из нашего кадастра», — отметил Зарзицкий. По его словам, город ведет переговоры с Министерством внутренних дел об ужесточении закона о мелких правонарушениях, чтобы эти правонарушения в отношении проблемных личностей суммировались и становились уголовным преступлением, когда они достигнут установленного порога. Тогда повторные правонарушения можно будет наказывать более эффективно.





Неблагополучные гости часто проводят время в игорных залах и ресторанах.



Что касается новых заявлений, то пока в мэрию Пльзеня поступило только одно. «Количество жителей третьих стран в Пльзене незначительно, и, на мой взгляд, упомянутая программа не решит проблемы с иностранцами и их влиянием на общественное пространство в Пльзене. Однако она может способствовать уменьшению нелегальной занятости», — считает мэр.



Эффект от новых правил не наступает

Мэрия Млада-Болеслав также сталкивается с жалобами на проблематичное поведение. Только в компании Škoda Auto работает 36 000 человек, из которых около 1500 имеют гражданство стран, не входящих в ЕС. «Škoda Auto соблюдает все применимые законы во всей своей деятельности, включая трудоустройство работников из стран внутри и за пределами ЕС», — заявила пресс-секретарь, добавив, что компания не будет комментировать детали законодательства.



В Млада-Болеславе есть проблемы, схожие с пльзеньскими. Пьяные, драки, беспорядки. Местная мэрия ищет пути решения сложной ситуации в новых условиях, но, видимо, не находит их. «Эта программа нацелена на очень специфическую группу — квалифицированных иностранных рабочих из третьих стран. Короче говоря, это совершенно другая группа людей, чем те, кто, как мы знаем, совершает незаконные действия в нашем городе», — сказал мэр Иржи Бушка (VpMB).



По данным муниципальной полиции, проблемы возникают, например, с рабочими из Польши и Словакии. Однако на них правила не распространяются.



Однако, по словам мэра, ни одна из местных компаний даже не отправила заявку на работников из третьих стран, хотя их здесь тысячи.



«Я считаю гораздо более важным открыть вопрос о возможности повторного введения запрета на пребывание в муниципалитете для проблемных лиц в рамках процедуры правонарушений в случае повторения проблем», — считает Боушка, который считает, что штрафы за проступки совершенно неэффективны.