Еще одно дело в Годонине. Ребенок планировал убийство

«Мы расследуем подготовку особо тяжкого преступления, которое мог совершить несовершеннолетний в регионе Годонин. Благодаря найденной информации и тесному сотрудничеству родителей, врачей и школы возможное совершение преступления было предотвращено, и непосредственной опасности не возникло», — написала полиция в социальной сети X.



Согласно информации, это была подготовка к убийству, направленная, по всей видимости, против одноклассников. CNN Prima News сообщила аналогичную информацию. Очень важно, что родители, врач и школа не махнули рукой на полученную информацию, а сообщили обо всем в полицию.



Представители полиции заявили, что данный случай не связан ни с упомянутой травлей, ни с рассмотренным нападением в школе. «Пока нет никаких подтверждений связи с предыдущими случаями, о которых сообщалось в СМИ», — заявили в полиции, добавив, что не будут предоставлять никакой дополнительной информации из-за возраста малолетнего преступника.



Сотрудники полиции сейчас выясняют мотивы и все обстоятельства планируемой атаки, а также возможное негативное влияние социальных сетей. «Напоминаем вам, что в случае любого подозрительного поведения вы можете обратиться на горячую линию 158», — добавили полицейские.