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Еще одно дело в Годонине. Ребенок планировал убийство

Новости и статьи
6 февраля 2025
21:00
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Годонин словно окутало темное облако преступности. После того как стало известно о чудовищных издевательствах над 12-летним учеником местной школы, а также о том, что один из учеников подумывал напасть с ножом на учителя, полиция объявила, что поймала еще одного мальчика, который планировал особо тяжкое преступление. Сообщалось, что речь идет об убийстве.
«Мы расследуем подготовку особо тяжкого преступления, которое мог совершить несовершеннолетний в регионе Годонин. Благодаря найденной информации и тесному сотрудничеству родителей, врачей и школы возможное совершение преступления было предотвращено, и непосредственной опасности не возникло», — написала полиция в социальной сети X.

Согласно информации, это была подготовка к убийству, направленная, по всей видимости, против одноклассников. CNN Prima News сообщила аналогичную информацию. Очень важно, что родители, врач и школа не махнули рукой на полученную информацию, а сообщили обо всем в полицию.

Представители полиции заявили, что данный случай не связан ни с упомянутой травлей, ни с рассмотренным нападением в школе. «Пока нет никаких подтверждений связи с предыдущими случаями, о которых сообщалось в СМИ», — заявили в полиции, добавив, что не будут предоставлять никакой дополнительной информации из-за возраста малолетнего преступника.

Сотрудники полиции сейчас выясняют мотивы и все обстоятельства планируемой атаки, а также возможное негативное влияние социальных сетей. «Напоминаем вам, что в случае любого подозрительного поведения вы можете обратиться на горячую линию 158», — добавили полицейские.
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