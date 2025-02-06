Исповедь студентки из рабства в Карловых Варах: питалась объедками, в наказание ее принуждали к сексу восемь раз за ночь

Шокирующее дело рассматривает Пльзеньский областной суд. На этой неделе сенат допрашивает трех жертв, психика которых по сей день остается в состоянии стресса. «Я страдаю от повышенной тревожности. Я не могу спать. У меня всегда ощущение, что за мной кто-то наблюдает. Мне вообще трудно выходить на улицу», — содрогается бывшая студентка.



Она по-прежнему находится под наблюдением специалистов, у нее также развилось посттравматическое стрессовое расстройство.



Девушка познакомилась с Романом М. в интернете в сентябре 2022 года. Чех, родом из Карловых Вар, использовал вымышленное имя и назвался богатым русским бизнесменом. Он часто звонил ей.



Согласно материалам дела, он заставил жертву выслать ему деньги, а также раздеться прямо перед экраном ее мобильного телефона. Затем он шантажировал ее фотографиями.



Вскоре они встретились. Однако, согласно обвинительному заключению, он выдавал себя за друга влиятельного бизнесмена, которого девушка должна была беспрекословно слушаться и выполнять все его желания. Затем они вместе уезжали и останавливались в роскошных отелях.



Именно тогда, согласно материалам дела, начались самые тяжелые испытания потерпевшей. Она лишилась личных вещей и документов. Была под постоянным наблюдением. Ей приходилось играть в азартные игры и оплачивать различные расходы Романа М., которые также уходили на игры и проституток.



«Он угрожал причинить вред ее семье и ей самой. Он внушал ей, что за ней постоянно следят, пока не превратил жертву в полностью зависимого человека, неспособного хоть как-то сопротивляться его требованиям», — заявил прокурор.



Девушке удалось сбежать

Она добавила, что он принуждал студентку к сексу и различным практикам за ее предполагаемое плохое поведение. «Я должна была спать с ним, бывало, по восемь раз за ночь. Была и другая форма наказания. Он запрещал мне ходить в душ. Мне не разрешалось мыться в течение пяти-десяти дней. Я должна была ухаживать за ним, брить его везде», — рассказывала жертва в ходе досудебного разбирательства.

Повторять все подробности в суде у нее не было сил. Когда председатель палаты зачитал ее показания, она расплакалась.



«Он обращался со мной как с отребьем. Мол, я такая глупая... Он постоянно оскорблял меня, унижал. Принижал все мое прошлое», — сказала девушка, по словам которой она также подвергалась физическим нападениям. «Мне приходилось облизывать его ноги, плевать на него... Он очень любил странности. Он прикасался к своей заднице, а потом прикладывал это к моему лицу или вытирал об меня», — рассказала она полицейским.



Как указано в материалах дела, впоследствии Роман М. несколько месяцев держал жертву взаперти в своей квартире в Карловых Варах.



«Я не могла нормально сходить в туалет или принять душ. За весь день он давал мне пить, может быть, только два стакана воды, иногда вообще ничего... Мне приходилось питаться объедками... Чтобы не мешать ему, я должна была писать в бутылку, стакан или чашку», — рассказала она.



Она добавила, что у нее были мысли о самоубийстве. В марте 2023 года ей удалось сбежать в трусах и футболке и позвать на помощь.



Впоследствии она попала в психиатрическую клинику.



Роману М. предъявлены обвинения в изнасиловании, жестоком обращении, лишении свободы, вымогательстве, опасном преследовании, мошенничестве и склонении к самоубийству. Однако он категорически отрицает свою вину. Он твердо уверен, что все три жертвы должны были быть связаны между собой.



«Их показания в реальном смысле сфабрикованы», — заявил он суду. Он также поставил под сомнение то, как полиция вела досудебное разбирательство. Он остается под стражей с мая 2023 года. Прокурор предлагает приговорить его к 10 годам лишения свободы.