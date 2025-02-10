Выпадет до 15 сантиметров снега, предупреждают метеорологи

Снегопад идет с утра среды, предупреждение вступает в силу во второй половине дня и затронет Карловарский, Устецкий край, а также части Среднечешского и Пльзеньского краев.





К вечеру четверга выпадет в основном от 8 до 15 сантиметров осадков.



Кроме того, метеорологи распространили предупреждение о гололеде, который образуется в юго-западной половине страны. Он будет угрожать Праге, Пльзеньскому и Южночешскому краям, а также отдельным районам Высочины, Среднечешского и Южноморавского краев, т.е. большей территории, чем предполагалось изначально. Предупреждение продлится с полудня среды до полудня четверга.



Теплый фронт, связанный с низким давлением над Западной Европой, сейчас проходит через Чешскую Республику. Осадки, связанные с ним, начали поступать с запада во вторник днем — только в среду утром снег местами стал переходить в дождь. Он может замерзнуть на переохлажденных поверхностях и образовать лед. Снег будет переходить в дождь, особенно в южных районах Чехии, поэтому риск гололеда здесь наиболее высок.



С другой стороны, в северной половине территории снег будет идти с временной интенсивностью или даже с перерывами до вечера четверга. В пятницу снег будет идти с перерывами. Однако, судя по текущим данным модели, количество осадков в пятницу не будет значительным.