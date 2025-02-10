Выпадет до 15 сантиметров снега, предупреждают метеорологи
12 февраля 2025
15:00
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Метеорологи в среду продлили предупреждение о гололеде и добавили сообщение о снежном покрове. До 15 сантиметров осадков в виде снега может выпасть в северо-западной половине Богемии, а местами снег будет идти до вечера четверга.
Снегопад идет с утра среды, предупреждение вступает в силу во второй половине дня и затронет Карловарский, Устецкий край, а также части Среднечешского и Пльзеньского краев.
К вечеру четверга выпадет в основном от 8 до 15 сантиметров осадков.
Кроме того, метеорологи распространили предупреждение о гололеде, который образуется в юго-западной половине страны. Он будет угрожать Праге, Пльзеньскому и Южночешскому краям, а также отдельным районам Высочины, Среднечешского и Южноморавского краев, т.е. большей территории, чем предполагалось изначально. Предупреждение продлится с полудня среды до полудня четверга.
Теплый фронт, связанный с низким давлением над Западной Европой, сейчас проходит через Чешскую Республику. Осадки, связанные с ним, начали поступать с запада во вторник днем — только в среду утром снег местами стал переходить в дождь. Он может замерзнуть на переохлажденных поверхностях и образовать лед. Снег будет переходить в дождь, особенно в южных районах Чехии, поэтому риск гололеда здесь наиболее высок.
С другой стороны, в северной половине территории снег будет идти с временной интенсивностью или даже с перерывами до вечера четверга. В пятницу снег будет идти с перерывами. Однако, судя по текущим данным модели, количество осадков в пятницу не будет значительным.
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