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В социальных службах Чехии не хватает трех тысяч работников

Новости 420on
13 февраля 2025
08:00
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В социальных службах не хватает более 3 000 работников, причем за последние два года ситуация несколько ухудшилась. Это показал опрос, проведенный Ассоциацией поставщиков социальных услуг (APSS) во второй половине января с участием 625 учреждений регионов, муниципалитетов, некоммерческих организаций или церквей. Не хватает в основном медсестер, сиделок и младшего медперсонала. Их отпугивает низкая зарплата и высокие требования.
«Кадровая ситуация в социальных службах несколько ухудшается. Хотя в настоящее время не хватает более 3 000 работников, что составляет около 2,2%, у нас все не так плохо, как во многих западноевропейских странах. Основными причинами нехватки работников в сфере социального обслуживания являются низкая привлекательность сектора, физически и психологически тяжелая работа, а также низкий уровень оплаты труда», — сказал президент APSS Йиржи Горецкий.

В общей сложности 60% респондентов из домов престарелых, аутрич-служб и амбулаторных служб заявили, что им не хватает работников. В 2023 году с этой проблемой больше всего столкнулись региональные и церковные учреждения, а в этом году к ним присоединились муниципальные организации.

Согласно полученным данным и перерасчетам, в 2023 году в социальных службах Чешской Республики не хватало более 2 800 сотрудников, а в этом году — более 3 000. Больше всего не хватает сиделок и медсестер. Два года назад требовалось еще около 1 300 человек, в этом году — более 1 500. 

Больше всего работников не хватает в Среднечешском крае

По квалифицированным оценкам, больше всего работников не хватает в Среднечешском крае. В общей сложности требуется почти 450 человек. За ним следует Прага, где не хватает 360 человек. По 300 работников требовалось в Южноморавском, Злинском и Моравско-Силезском регионах.

За два года доля учреждений с украинскими работниками выросла с 35 до 38%. По оценкам, в социальных службах Чехии работает около 1 000 украинцев.

Согласно полученным результатам, поставщики услуг жалуются не только на нехватку квалифицированных кадров и низкую оплату труда, но и на их старение и низкую заинтересованность молодежи в работе в сфере социальных услуг. Это влияет на качество обслуживания, сообщает ассоциация.

Общество стареет

По данным информационной системы о среднем заработке, в первой половине прошлого года половина медсестер в некоммерческих, религиозных или частных домах престарелых зарабатывали менее 34 413 крон брутто, а в амбулаторных службах — менее 32 240 крон. Средняя зарплата в региональных домах престарелых составляла 37 221 крону брутто, а в выездных и амбулаторных службах — 33 565 крон.

Чешское общество стареет, и потребность в уходе растет. Согласно исследованию, проведенному Boston Consulting Group (BCG) для Министерства труда, к 2035 году количество коек должно увеличиться на 28 000 до 83 000, а количество работников по уходу — с 98 000 до 143 000, чтобы обеспечить необходимый уход в домах престарелых. При нынешних темпах развития услуг через десять лет в домах престарелых будет не хватать около 15 000 коек и 16 000 работников по уходу.
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