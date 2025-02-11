Зима окончательно вступает в свои права: температура опустится до -15°C

Четверг:

Во второй половине дня облаков станет меньше, осадки сократятся. Максимальная температура — от 0 до 5°C.





Пятница:

Облачно, в большинстве районов снег. Утром температура опустится до -5°C, днем — от -1 до 3°C.





«В горах выпадет от 5 до 20 сантиметров снега, в Богемии — до 15 сантиметров», — сообщила Хонсова. Однако объем воды, содержащийся в снежном покрове остается низким для середины февраля и составляет лишь 1,2 объема водохранилища Липно.





Суббота:

Утром облачно, местами снег. Днем возможны прояснения. Температура ночью — от -2 до -7°C, днем — от -4 до 0°C.





Воскресенье:

Частично облачно, на северо-востоке местами небольшой снег. Ночью температура опустится до -7…-13°C, днем — до -5…-1°C.





Следующая неделя:

Погода останется малооблачной и холодной. Согласно утверждению Хонсовой, ожидаются самые низкие февральские температуры за последние четыре года.



