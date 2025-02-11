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Зима окончательно вступает в свои права: температура опустится до -15°C

Новости и статьи
13 февраля 2025
14:00
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Конец рабочей недели принесет высокую облачность и обильные осадки из-за низкого давления. Однако уже в выходные станет заметно холоднее: в страну прорвется северный арктический воздух. По словам метеоролога Дагмар Хонсовой, морозы с температурами ниже нуля продержатся до середины следующей недели.
Четверг:
Во второй половине дня облаков станет меньше, осадки сократятся. Максимальная температура — от 0 до 5°C.

Пятница:
Облачно, в большинстве районов снег. Утром температура опустится до -5°C, днем — от -1 до 3°C.

 «В горах выпадет от 5 до 20 сантиметров снега, в Богемии — до 15 сантиметров», — сообщила Хонсова. Однако объем воды, содержащийся в снежном покрове остается низким для середины февраля и составляет лишь 1,2 объема водохранилища Липно.

Суббота:
Утром облачно, местами снег. Днем возможны прояснения. Температура ночью — от -2 до -7°C, днем — от -4 до 0°C.

Воскресенье:
Частично облачно, на северо-востоке местами небольшой снег. Ночью температура опустится до -7…-13°C, днем — до -5…-1°C.

Следующая неделя:
Погода останется малооблачной и холодной. Согласно утверждению Хонсовой, ожидаются самые низкие февральские температуры за последние четыре года.

  • Понедельник: Переменная облачность. Ночью -7…-13°C, в снежных районах до -15°C. Днем -5…-1°C.
  • Вторник: Похожая погода. Утром -7…-13°C, после выпадения снега снова до -15°C. Днем -5…0°C.
  • Среда: Без изменений. Утром -7…-11°C, днем -3…2°C.
погода Чехия
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