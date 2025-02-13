Метро D — самое важное инфраструктурное сооружение в Праге

Такие районы, как Надражи Крч и Немоцнице Крч, подвергнутся значительной трансформации, где будут созданы современные административные и жилые районы.



«Метро — это мощный градостроительный элемент, и я с нетерпением жду новых кварталов, которые вырастут вокруг его станций. Без него такие огромные инвестиции не имели бы смысла. Метро — это невероятно мощный импульс для города коротких расстояний, где все необходимое должно быть в шаговой доступности, и в то же время вы можете быстро и комфортно добраться до нужного вам места в городе, не нажимая на педали», — сказал Петр Главачек, заместитель мэра по вопросам городского развития. По его словам, очень важно, чтобы при строительстве новых кварталов город уделял особое внимание интеграции общественных пространств, школ, площадей и парков, создавая таким образом сбалансированную и качественную городскую структуру.



Одним из ключевых проектов является участок Nádraží Krč, где на 6 гектарах под руководством инвестора Reflecta development будет построен офисный центр с тремя зданиями, гостиницей, магазинами, ресторанами и кафе. Ожидается, что строительство начнется в 2025 году и завершится к 2030 году. В рамках проекта будет проведена ревитализация парка и пруда, а также построена новая железнодорожная станция Krč с пересадкой на скоростную линию 125. В районе также будет построена парковка P+R на 600 мест.



Не менее амбициозный проект планируется реализовать в районе больницы Крч. На территории больницы площадью 16 гектаров будет создан новый городской квартал. В нем будет 1400 квартир, поликлиника и многофункциональное здание с выходом к метро, а на первом этаже будет построена большая площадь с несколькими магазинами поблизости. Верхние этажи здания будут использоваться под офисы. Строительство должно начаться в 2025 году и завершиться к 2032 году.



В Новых Дворах и районе Либуше планируется строительство крупных жилых кварталов. В Новых Дворах будет построена новая станция метро и трамвайная остановка. В общей сложности здесь будет построено до 2 400 новых квартир, а также запланирована обширная инфраструктура, включающая детский сад, школу, культурный центр, поликлинику и магазины. Завершение проекта запланировано на 2034 год.



епартамент градостроительства Праги отвечал за проект планировки Новых Дворов и Либуша, который был подготовлен архитекторами UNIT. От Крчи до Писнице будет построено более 6 000 квартир, часть из которых останется в городе и будет использоваться для доступного жилья. Конечно, это новые парки, скверы, магазины, а также поликлиника, школа и детский сад, прокомментировал Ондржей Богач, директор Института планирования и развития города Праги.



Уникальной частью развития Новых Дворов станет использование геотермальной энергии из-под земли. Тепловые насосы, расположенные в структуре метро, будут использоваться для отопления и охлаждения новых зданий. Проект направлен на сокращение выбросов CO2 и поддержку устойчивости всей застройки.



Также в Либуше планируется построить более 1300 новых квартир и необходимые объекты инфраструктуры, включая детский сад, почтовое отделение, магазин и культурный центр. Этот проект должен быть завершен к 2034 году и предложит качественное жилье для 2 900 новых жителей.



Наибольшие изменения произойдут в Писнице, которая разделена на три части: район вокруг будущей станции метро, где будет создано до 1100 новых квартир и несколько сотен рабочих мест, жилой комплекс Писнице и ландшафт между комплексом и старой частью Писницы. На площади в 72 гектара будет создан новый жилой и административный комплекс, включающий в себя площадь, ратушу, коммерческие зоны, парк, велосипедные дорожки и другие места для отдыха. Проект должен быть завершен к 2038 году.