В Чехию придут сильные морозы, температура опустится до минус 15 градусов
17 февраля 2025
08:00
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С понедельника по четверг температура воздуха ночью и утром будет опускаться до минус 15 градусов по Цельсию. Самые низкие температуры будут в северной половине Чешской Республики, сообщили метеорологи.
В воскресенье температура около 6 часов утра в основном составляла от −4 до −9 °C. «Особенно в северо-восточной половине территории из-за продолжительного ночного прояснения температура во многих местах ниже −10 °C, а в течение ночи, например, в Страже под Ральскемом, Рымаржове или Краликах, она периодически опускалась ниже −15 °C», — сообщает Чешский гидрометеорологический институт.
Метеорологи предупреждают, что при таких низких температурах, которые сохранятся в течение следующих нескольких дней, существует риск простуды и обморожения незащищенных частей тела. Они советуют людям защищать себя теплой одеждой в несколько слоев и соответствующей обувью.
«Маленьким детям, пожилым и больным гражданам следует ограничить время пребывания на улице. Теплые напитки, еда и физические упражнения помогают бороться с холодом», — добавили они.
С полуночи понедельника до утра четверга на северной половине территории, за исключением района Моравских ворот, действует предупреждение о сильных холодах.
«Начиная с ночи вторника, зона предупреждения расширится и будет включать север Пльзенского региона и большую часть Высокогорья. Ослабление морозов будет постепенно происходить во второй половине недели», — говорит метеоролог Марьян Сандев.
Метеорологи предупреждают, что при таких низких температурах, которые сохранятся в течение следующих нескольких дней, существует риск простуды и обморожения незащищенных частей тела. Они советуют людям защищать себя теплой одеждой в несколько слоев и соответствующей обувью.
«Маленьким детям, пожилым и больным гражданам следует ограничить время пребывания на улице. Теплые напитки, еда и физические упражнения помогают бороться с холодом», — добавили они.
С полуночи понедельника до утра четверга на северной половине территории, за исключением района Моравских ворот, действует предупреждение о сильных холодах.
«Начиная с ночи вторника, зона предупреждения расширится и будет включать север Пльзенского региона и большую часть Высокогорья. Ослабление морозов будет постепенно происходить во второй половине недели», — говорит метеоролог Марьян Сандев.
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