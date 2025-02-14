В Чехию придут сильные морозы, температура опустится до минус 15 градусов

В воскресенье температура около 6 часов утра в основном составляла от −4 до −9 °C. «Особенно в северо-восточной половине территории из-за продолжительного ночного прояснения температура во многих местах ниже −10 °C, а в течение ночи, например, в Страже под Ральскемом, Рымаржове или Краликах, она периодически опускалась ниже −15 °C», — сообщает Чешский гидрометеорологический институт.



Метеорологи предупреждают, что при таких низких температурах, которые сохранятся в течение следующих нескольких дней, существует риск простуды и обморожения незащищенных частей тела. Они советуют людям защищать себя теплой одеждой в несколько слоев и соответствующей обувью.



«Маленьким детям, пожилым и больным гражданам следует ограничить время пребывания на улице. Теплые напитки, еда и физические упражнения помогают бороться с холодом», — добавили они.



С полуночи понедельника до утра четверга на северной половине территории, за исключением района Моравских ворот, действует предупреждение о сильных холодах.



«Начиная с ночи вторника, зона предупреждения расширится и будет включать север Пльзенского региона и большую часть Высокогорья. Ослабление морозов будет постепенно происходить во второй половине недели», — говорит метеоролог Марьян Сандев.