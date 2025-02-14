Беспощадному убийце из Словакии предъявлено обвинение в службе в российской армии
17 февраля 2025
21:00
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35-летнему Ярославу Х. из деревни Бежовце Собранского района восточной Словакии было предъявлено обвинение в службе в иностранной армии, и ему грозит от двух до восьми лет лишения свободы. Ярослав служил в российской армии и был взят в плен в Украине восемь месяцев назад. Будучи несовершеннолетним, он был осужден за жестокое убийство в Словакии.
Яна Мезарова, пресс-секретарь полиции Кошице, подтвердила обвинение. «В данном случае следователь из отдела криминальной полиции регионального управления полиции в Кошице предъявил обвинение одному человеку в преступлении, связанном со службой в иностранной армии», — сказала она.
Министерство иностранных дел Словакии подтвердило, что находится в контакте с украинской стороной по этому вопросу, которая официально признала факт задержания.
Ярослав сдался украинцам в конце мая 2024 года в районе города Лиман. В 2005 году, будучи несовершеннолетним, он совершил жестокое убийство в Словакии, был осужден всего на девять лет и вышел на свободу в 2014 году.
Министерство иностранных дел Словакии подтвердило, что находится в контакте с украинской стороной по этому вопросу, которая официально признала факт задержания.
Ярослав сдался украинцам в конце мая 2024 года в районе города Лиман. В 2005 году, будучи несовершеннолетним, он совершил жестокое убийство в Словакии, был осужден всего на девять лет и вышел на свободу в 2014 году.
Он и его подельник убили 19-летнюю Монику, которую душили руками и били ногами по голове. Затем они бросили ее в воду и держали ее голову под водой, пока она не захлебнулась. Оба были под воздействием толуола.
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