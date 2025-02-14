Беспощадному убийце из Словакии предъявлено обвинение в службе в российской армии

Яна Мезарова, пресс-секретарь полиции Кошице, подтвердила обвинение. «В данном случае следователь из отдела криминальной полиции регионального управления полиции в Кошице предъявил обвинение одному человеку в преступлении, связанном со службой в иностранной армии», — сказала она.



Министерство иностранных дел Словакии подтвердило, что находится в контакте с украинской стороной по этому вопросу, которая официально признала факт задержания.



Ярослав сдался украинцам в конце мая 2024 года в районе города Лиман. В 2005 году, будучи несовершеннолетним, он совершил жестокое убийство в Словакии, был осужден всего на девять лет и вышел на свободу в 2014 году.





Он и его подельник убили 19-летнюю Монику, которую душили руками и били ногами по голове. Затем они бросили ее в воду и держали ее голову под водой, пока она не захлебнулась. Оба были под воздействием толуола.