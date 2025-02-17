Депортация перед выборами — просто спектакль? Германия заполнила самолеты женщинами и детьми, но преступников был минимум
18 февраля 2025
15:10
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За неделю до парламентских выборов в Германии в понедельник из аэропорта Ганновера вылетел самолет турецкой авиакомпании Freebird Airlines с 47 просителями убежища, которым было отказано. Пунктом назначения был Багдад в Ираке. По данным Министерства внутренних дел, большинство пассажиров составляли женщины с детьми. Мужчин было всего 16, и только девять из них были осужденными преступниками.
Около 50 человек были доставлены в аэропорт Ганновера (Нижняя Саксония) со всей Германии. Тот факт, что среди депортированных были и хорошо интегрированные люди, также вызвал критику. Например, на борту находился езид Бади Луки С. Именно езидская община была и остается одной из самых преследуемых в Ираке.
Совет по делам беженцев Нижней Саксонии утверждает, что все, кто находился в самолете, в течение нескольких лет принимались в Германии и были застигнуты депортацией врасплох. Их задержали, например, в их квартирах или во время обычного визита в иммиграционную службу. По словам одного из депортированных, его машина до сих пор припаркована у здания иммиграционной службы, сообщает Совет по делам беженцев Нижней Саксонии.
Последняя критикует правительство, заявляя, что нынешние действия — это просто спектакль перед предстоящими парламентскими выборами.
Выяснилось, что на прошлой неделе из Гессена было совершено три депортационных рейса, но все они закончились фиаско. В одном из них находились только женщины, дети и люди, решившие добровольно покинуть Германию. Затем был абсурдный рейс, в котором зарезервированные места для депортируемых оставались пустыми, потому что люди уже давно покинули страну, сообщает газета Bild.
Министр внутренних дел Гессена Роман Посек (CDU) также резко выступил против нынешних депортаций, обвинив федерального министра внутренних дел Нэнси Фезер (SPD) в «фальшивых репатриационных рейсах».
Совет по делам беженцев Нижней Саксонии утверждает, что все, кто находился в самолете, в течение нескольких лет принимались в Германии и были застигнуты депортацией врасплох. Их задержали, например, в их квартирах или во время обычного визита в иммиграционную службу. По словам одного из депортированных, его машина до сих пор припаркована у здания иммиграционной службы, сообщает Совет по делам беженцев Нижней Саксонии.
Последняя критикует правительство, заявляя, что нынешние действия — это просто спектакль перед предстоящими парламентскими выборами.
Выяснилось, что на прошлой неделе из Гессена было совершено три депортационных рейса, но все они закончились фиаско. В одном из них находились только женщины, дети и люди, решившие добровольно покинуть Германию. Затем был абсурдный рейс, в котором зарезервированные места для депортируемых оставались пустыми, потому что люди уже давно покинули страну, сообщает газета Bild.
Министр внутренних дел Гессена Роман Посек (CDU) также резко выступил против нынешних депортаций, обвинив федерального министра внутренних дел Нэнси Фезер (SPD) в «фальшивых репатриационных рейсах».
В ноябре прошлого года в Гессене было 250 правонарушителей, получивших отказ в предоставлении убежища. В январе Турция согласилась репатриировать 98 из них, но ни одного не было в самолете, направлявшемся в Багдад. Гессенский министр называет нынешнее скопление депортационных рейсов «чистыми политическими жестами».
Федеральное министерство утверждает, что между датой выборов и депортациями нет никакой связи.
«Меры по депортации принимаются сразу после того, как будут решены все юридические, фактические и логистические вопросы», — заявил представитель ведомства.
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