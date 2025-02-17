Ни один украинец не получит временную защиту после перемирия или окончания войны, заявил глава МВД Чехии

«Независимо от того, как закончится война, никто не сможет приехать сюда по визе временной защиты после ее окончания. Кроме того, если бы речь шла о воссоединении семей, то это должно было бы происходить в соответствии с действующей в Чехии программой для иностранцев», — сказал министр.



Таким образом, мужчины, у которых уже есть семьи в Чехии, не получат автоматической защиты, а должны будут пройти через обычный бюрократический круг, где заявление может быть принято или отклонено«.



Беженцы из Украины остаются в Чехии благодаря временной защите, которая всегда продлевается на год. Если наступит перемирие или война каким-либо образом закончится, то у всех беженцев в Чехии временная защита закончится на следующий день, но они все равно смогут оставаться в Чехии в течение определенного времени, например, года или полутора лет.



Однако в течение этого времени они должны будут перейти на обычный режим пребывания, то есть на тот, который используют другие иностранцы. «На них будут распространяться те же правила, что и на всех остальных», — пояснил Ракушан. Поэтому они могли бы подать заявление на временное проживание или политическое убежище, которое может быть предоставлено, например, людям с оккупированной Россией территории.



«В ходе опросов около 50 процентов из них говорят, что хотели бы остаться здесь. Однако опыт показывает, что некоторые из них могут передумать, некоторые переедут сюда, потому что у них есть работа и их семьи растут. Если бы их было около пятидесяти процентов, то, считайте, двести тысяч человек. С такой ситуацией мы точно справимся», — сказал глава МВД.



Таким образом, Чехия готовится к сценариям, если в Украине наступит перемирие. «Мы готовим соответствующие документы вместе с Польшей, которая председательствует в Совете Европейского союза. Мы хотим, чтобы это было завершено в ближайшие месяцы», — сказал Ракушан. Решение должно быть принято на уровне всего ЕС, поскольку оно также гарантирует временную защиту беженцам.



«Мы стремимся к тому, чтобы черновой вариант предложения обязательно существовал под председательством Польши», — отметил министр. Польша председательствует в Совете до конца июня.

Отвечая на вопрос о том, может ли европейские политики и чиновники оказаться в стороне от стремительной череды событий, если, например, администрации Дональда Трампа в США удастся договориться о прекращении огня в ближайшие недели, министр ответил: «Возможно, события нас обгонят, но мы очень активны в этом вопросе, и поляки это приветствуют».



«Вы не получите такого плана от Испании, Франции или любой другой страны, у которой нет такой острой проблемы, как у нас», — отметил он. В Польше находится более 990 000 украинских беженцев, а в Чехии — более 397 000.



Для содействия возвращению украинцев на родину в ЕС также планируется создать центры по возвращению: один из них должен открыться в Германии в ближайшие недели, Польша и Австрия ведут переговоры, а в Чехии такой центр будет создан. При участии украинских работников он должен стать посредником в возвращении беженцев на родину.



«Они бы предлагали работу в Украине, жилье, перспективы жизни и условия, на которых люди могли бы вернуться. В то же время они помогали бы украинцам, которые решат остаться, справиться с переездом в другую страну», — отметил Ракушан.



Уже в конце января министр внутренних дел Чехии обсудил это с Алексеем Чернышовым, вице-премьер-министром Украины. По словам Ракушана, сейчас он ожидает более точной информации от Украины.