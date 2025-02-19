16-летний подросток зарезал двух продавщиц в магазине в Чехии
20 февраля 2025
10:52
2056
Полиция расследует двойное убийство в городе Градец-Кралове, где утром 20 февраля подозреваемый напал с ножом на двух женщин в магазине. Позже обе скончались в больнице от тяжелых ранений. По данным полиции, нападавшим был 16-летний подросток.
Инцидент произошел около 8:30 в одном из магазинов в районе, расположенном недалеко от центра города. «Подозреваемый напал на двух продавщиц с ножом», — сообщила полиция в сети X.
«Через десять минут мы поймали подозреваемого мужчину примерно в километре от места происшествия, и он был задержан спецназом. Это чешский подросток в возрасте 16 лет», — сообщили в полиции.
В службе спасения сообщили, что несколько человек сообщили о поножовщине на линию экстренной помощи. Полиция прибыла в магазин через несколько минут.
«К сожалению, из-за степени тяжести травм двое тяжелораненых скончались, несмотря на все усилия нашей бригады», — сообщили парамедики около 10:30 в сети X. Позже полиция уточнила, что жертвами нападения стали две женщины.
Главный врач больницы Градца-Кралове Анатолий Трухлар сообщил, что реанимация двух тяжелораненых женщин заняла около 40 минут. На место происшествия также вызвали несколько специалистов для оказания психологической помощи.
«Ситуация находится под контролем, и никому больше не угрожает опасность», — заверили в полиции, добавив, что готовятся сообщить дальнейшие подробности.
Полиция оцепила магазин, где произошло нападение, но в остальном торговая зона продолжает работать в обычном режиме.
«В настоящее время мы выясняем мотивы нападавшего. Как только у нас будет первичная информация, мы ее обнародуем», — добавили в полиции.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
20 ФЕВРАЛЯ 2025
25
14:00
20 ФЕВРАЛЯ 2025
377
12:30
20 ФЕВРАЛЯ 2025
290
10:00
20 ФЕВРАЛЯ 2025
876
08:00
20 ФЕВРАЛЯ 2025
428
22:00
19 ФЕВРАЛЯ 2025
2637
21:00
19 ФЕВРАЛЯ 2025
826
19:30
19 ФЕВРАЛЯ 2025
2743
18:00
19 ФЕВРАЛЯ 2025
2544
16:30
19 ФЕВРАЛЯ 2025
1431
15:00
19 ФЕВРАЛЯ 2025
1017
14:00
19 ФЕВРАЛЯ 2025
1769
12:00
19 ФЕВРАЛЯ 2025
773
11:30
19 ФЕВРАЛЯ 2025
8512
09:00
19 ФЕВРАЛЯ 2025
2967