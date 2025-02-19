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16-летний подросток зарезал двух продавщиц в магазине в Чехии

Новости 420on
20 февраля 2025
10:52
2056
Полиция расследует двойное убийство в городе Градец-Кралове, где утром 20 февраля подозреваемый напал с ножом на двух женщин в магазине. Позже обе скончались в больнице от тяжелых ранений. По данным полиции, нападавшим был 16-летний подросток.
Инцидент произошел около 8:30 в одном из магазинов в районе, расположенном недалеко от центра города. «Подозреваемый напал на двух продавщиц с ножом», — сообщила полиция в сети X.

«Через десять минут мы поймали подозреваемого мужчину примерно в километре от места происшествия, и он был задержан спецназом. Это чешский подросток в возрасте 16 лет», — сообщили в полиции.

В службе спасения сообщили, что несколько человек сообщили о поножовщине на линию экстренной помощи. Полиция прибыла в магазин через несколько минут.

«К сожалению, из-за степени тяжести травм двое тяжелораненых скончались, несмотря на все усилия нашей бригады», — сообщили парамедики около 10:30 в сети X. Позже полиция уточнила, что жертвами нападения стали две женщины.

Главный врач больницы Градца-Кралове Анатолий Трухлар сообщил, что реанимация двух тяжелораненых женщин заняла около 40 минут. На место происшествия также вызвали несколько специалистов для оказания психологической помощи.

«Ситуация находится под контролем, и никому больше не угрожает опасность», — заверили в полиции, добавив, что готовятся сообщить дальнейшие подробности.

Полиция оцепила магазин, где произошло нападение, но в остальном торговая зона продолжает работать в обычном режиме.

«В настоящее время мы выясняем мотивы нападавшего. Как только у нас будет первичная информация, мы ее обнародуем», — добавили в полиции.
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