Война меняет отношение чехов к иностранцам. Они более дружелюбно относятся к украинцам
20 февраля 2025
14:00
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Согласно опросу агентства STEM, чехи за последние годы изменили свое отношение к некоторым иностранцам. В частности, общество более благосклонно относится к украинскому меньшинству, в то время как доверие к россиянам снизилось. Чехи также более позитивно относятся к вьетнамцам.
Согласно январскому опросу STEM, чехи за последние годы изменили свое отношение к некоторым группам иностранцев. В результате конфликта в Украине изменилось отношение к украинскому и русскому меньшинствам,. Украинцы воспринимаются обществом более позитивно, в то время как отношение к русским ухудшилось.
На вопрос «Как бы вы отнеслись к тому, что вашим соседом будет украинец?» 46% респондентов ответили положительно, что на 11% больше, чем в 2017 году. Напротив, только 35% респондентов без проблем приняли бы русское меньшинство в качестве соседей.
Таким образом, по данным STEM, восприятие русских начинает опускаться до уровня, наблюдавшегося в 90-е годы. В то время только пятая часть чешского общества не возражала бы против русских в качестве соседей.
Еще более позитивный рост, чем в случае с украинцами, был зафиксирован в отношении вьетнамского меньшинства. В то время как увеличение численности украинского меньшинства связано с геополитическими событиями, агентство считает, что вьетнамцы — это долгосрочная тенденция и пример хорошо адаптированного меньшинства.
Если в конце XX века менее десятой части чехов воспринимали вьетнамцев как соседей, то в 2005 году этот показатель вырос до 30%, а к январю 2025 года, после нескольких десятилетий совместной жизни, положительное отношение к этому меньшинству возросло почти до трех четвертей.
В течение долгого времени чешская общественность наиболее позитивно воспринимала следующих иностранцев: словаков, граждан западных стран и, например, хорватов. С другой стороны, чехи хуже всего относятся к жителям мусульманских стран. Менее четверти населения могут представить себе жизнь рядом с сирийцем, афганцем, арабом или суданцем. Столь же негативно чехи относятся к цыганскому меньшинству.
«В долгосрочной перспективе не наблюдается значительных перемещений в верхней или нижней части порядка предпочтений чешской общественности», — говорят авторы исследования.
Чехи довольно скептически относятся к иностранцам
Хотя чехи более дружелюбно относятся к некоторым меньшинствам, чем раньше, в целом общество остается осторожным и скептическим по отношению к иностранцам.
Об этом свидетельствует доля положительных ответов на вопрос о том, предоставили бы респонденты право на гражданство каждому человеку, проживающему в Чехии, независимо от его национальности. Только 38% граждан ответили на этот вопрос положительно.
Однако раньше этот показатель был еще ниже — особенно во время европейского миграционного кризиса 2015-2018 годов, когда только четверть чехов была готова принять новых граждан независимо от национальности. Авторы опросов также объясняют рост показателей в последние годы конфликтом в Украине, поскольку общество относится к украинцам более позитивно, чем к предыдущим просителям убежища.
Негативное отношение чехов к иностранцам прослеживается и в других данных опроса. Например, 63% чехов, почти две трети населения, согласны с утверждением «иностранные граждане, проживающие в Чешской Республике, представляют слишком большой риск для безопасности».
Кроме того, только 40% общества считает, что каждая этническая группа или меньшинство в Чешской Республике должны иметь возможность жить в соответствии со своими традициями и обычаями.
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