Полиция Чехии: число детей, совершивших насильственные преступления, выросло на 25% за два года

В прошлом году, согласно полицейской статистике, дети до 18 лет совершили 1 080 насильственных преступлений, включая 10 убийств. В 2023 году было совершено 947 насильственных преступлений и 9 убийств. Годом ранее полицейские зафиксировали 701 случай насильственных преступлений со стороны несовершеннолетних и 7 убийств.



«В данном случае нас будет интересовать не только личность нападавшего, но и обстоятельства нападения, отношения с соседями и мотивация», — заявила полиция в сети X. Сейчас детективы опрашивают свидетелей и собирают записи с камер видеонаблюдения. Мотив нападавшего пока не ясен.



Две продавщицы из магазина в Градце-Кралове погибли утром 20 февраля после того, как на них с ножом напал 16-летний местный подросток. Полиция задержала его примерно через 10 минут менее чем в километре от места происшествия и обнаружила нож с 20-сантиметровым лезвием рядом с магазином.

На место происшествия были направлены десятки полицейских, а также психологи. Делом также занимается Национальный центр по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью.