ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Полиция Чехии: число детей, совершивших насильственные преступления, выросло на 25% за два года

Новости 420on
21 февраля 2025
08:00
334
За последние два года количество детей, совершивших насильственные преступления, увеличилось примерно на 25%. Об этом полиция Чехии сообщила в социальной сети X. В четверг полицейские в Градце-Кралове арестовали 16-летнего подростка, подозреваемого в нанесении смертельных ножевых ранений двум женщинам. Дело расследуется как двойное убийство. Политики назвали нападение непостижимым, ужасающим и жестоким и выразили соболезнования пострадавшим.
В прошлом году, согласно полицейской статистике, дети до 18 лет совершили 1 080 насильственных преступлений, включая 10 убийств. В 2023 году было совершено 947 насильственных преступлений и 9 убийств. Годом ранее полицейские зафиксировали 701 случай насильственных преступлений со стороны несовершеннолетних и 7 убийств.

«В данном случае нас будет интересовать не только личность нападавшего, но и обстоятельства нападения, отношения с соседями и мотивация», — заявила полиция в сети X. Сейчас детективы опрашивают свидетелей и собирают записи с камер видеонаблюдения. Мотив нападавшего пока не ясен.

Две продавщицы из магазина в Градце-Кралове погибли утром 20 февраля после того, как на них с ножом напал 16-летний местный подросток. Полиция задержала его примерно через 10 минут менее чем в километре от места происшествия и обнаружила нож с 20-сантиметровым лезвием рядом с магазином.
На место происшествия были направлены десятки полицейских, а также психологи. Делом также занимается Национальный центр по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью.
полиция дети преступность Чехия
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
14:00
21 ФЕВРАЛЯ 2025
145
ОБЩЕСТВО
МОШЕННИКИ В ЧЕХИИ ВКЛАДЫВАЛИ В БАНКОМАТЫ ФАЛЬШИВЫЕ КУПЮРЫ, А ЗАТЕМ СНИМАЛИ ДЕНЬГИ СО СЧЕТА
12:40
21 ФЕВРАЛЯ 2025
613
ОБЩЕСТВО
ВОПЛОТИЛ СВОИ ФАНТАЗИИ В ЖИЗНЬ — ПОЛИЦИЯ РАССКАЗАЛА О МОТИВАХ 16-ПОДРОСТКА, КОТОРЫЙ УБИЛ ДВУХ ЖЕНЩИН НОЖОМ
11:30
21 ФЕВРАЛЯ 2025
394
ОБЩЕСТВО
ГЛАВА МВД ЧЕХИИ: ПОЛИЦИЯ НЕ МОЖЕТ ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ ВСЕ. ГЛАВНОЕ — ЭТО ШКОЛА И СЕМЬЯ
10:00
21 ФЕВРАЛЯ 2025
433
ПОЛИТИКА
УСЛОВИЯ ДЛЯ ВСТРЕЧИ ТРАМПА С ПУТИНЫМ ЕЩЕ НЕ ВЫПОЛНЕНЫ, ЗАЯВИЛ РУБИО
22:00
20 ФЕВРАЛЯ 2025
1226
ОБЩЕСТВО
ОБРЕМЕНЕННУЮ ДОЛГАМИ КОМПАНИЮ ПЕРЕПИСАЛИ ЗА 2 000 КРОН НА ПОЖИЛУЮ ЖЕНЩИНУ. ПОЛИЦИЯ НЕ СЧИТАЕТ ЭТО МОШЕННИЧЕСТВОМ
19:30
20 ФЕВРАЛЯ 2025
1519
ПОЛИТИКА
РОССИЯ ВЫИГРАЕТ ВОЙНУ, И ВСЕ УМРУТ, КРИЧАЛ БЕЗУМЕЦ С НОЖОМ В ПРАЖСКОМ МЕТРО
18:00
20 ФЕВРАЛЯ 2025
1293
ПОЛИТИКА
ЧЕШСКИЕ СМИ: ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО КИЕВ ГРУБО ОБОШЕЛСЯ С ЕГО МИНИСТРОМ ФИНАНСОВ
16:30
20 ФЕВРАЛЯ 2025
1423
ЭКОНОМИКА
ПРИБЛИЖАЕТСЯ ВОЛНА ТЕПЛОГО ВОЗДУХА С ЮГА. В ЕВРОПЕ РЕЗКО УПАЛИ ЦЕНЫ НА ГАЗ
15:00
20 ФЕВРАЛЯ 2025
1658
ЭКОНОМИКА
ЧЕХИ ВЫДЕЛИЛИ 7 МИЛЛИАРДОВ НА ПОМОЩЬ МИЛЛИОНАМ УКРАИНЦЕВ
14:00
20 ФЕВРАЛЯ 2025
1375
ОБЩЕСТВО
ВОЙНА МЕНЯЕТ ОТНОШЕНИЕ ЧЕХОВ К ИНОСТРАНЦАМ. ОНИ БОЛЕЕ ДРУЖЕЛЮБНО ОТНОСЯТСЯ К УКРАИНЦАМ
12:30
20 ФЕВРАЛЯ 2025
608
ПОЛИТИКА
ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕХИИ ПРИЗВАЛ УВЕЛИЧИТЬ БЮДЖЕТЫ НА БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБОРОНУ ЕВРОПЫ
10:52
20 ФЕВРАЛЯ 2025
3688
ОБЩЕСТВО
16-ЛЕТНИЙ ПОДРОСТОК ЗАРЕЗАЛ ДВУХ ПРОДАВЩИЦ В МАГАЗИНЕ В ЧЕХИИ
10:00
20 ФЕВРАЛЯ 2025
1464
ПОЛИТИКА
ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ О ВЫСКАЗЫВАНИЯХ ТРАМПА: НАЗЫВАТЬ ЗЕЛЕНСКОГО ДИКТАТОРОМ ТРЕБУЕТ БОЛЬШОГО ЦИНИЗМА
08:00
20 ФЕВРАЛЯ 2025
706
ЭКОНОМИКА
КРУПНЫЕ ЧЕШСКИЕ БАНКИ ВЕДУТ ПЕРЕГОВОРЫ О СОЗДАНИИ ЕЩЕ ОДНОЙ ОБЩЕЙ СЕТИ БАНКОМАТОВ
22:00
19 ФЕВРАЛЯ 2025
4034
ОБЩЕСТВО
В СРЕДНЕЧЕШСКОМ КРАЕ НАБЛЮДАЕТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ УКРАИНЦЕВ