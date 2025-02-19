Полиция Чехии: число детей, совершивших насильственные преступления, выросло на 25% за два года
21 февраля 2025
08:00
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За последние два года количество детей, совершивших насильственные преступления, увеличилось примерно на 25%. Об этом полиция Чехии сообщила в социальной сети X. В четверг полицейские в Градце-Кралове арестовали 16-летнего подростка, подозреваемого в нанесении смертельных ножевых ранений двум женщинам. Дело расследуется как двойное убийство. Политики назвали нападение непостижимым, ужасающим и жестоким и выразили соболезнования пострадавшим.
В прошлом году, согласно полицейской статистике, дети до 18 лет совершили 1 080 насильственных преступлений, включая 10 убийств. В 2023 году было совершено 947 насильственных преступлений и 9 убийств. Годом ранее полицейские зафиксировали 701 случай насильственных преступлений со стороны несовершеннолетних и 7 убийств.
«В данном случае нас будет интересовать не только личность нападавшего, но и обстоятельства нападения, отношения с соседями и мотивация», — заявила полиция в сети X. Сейчас детективы опрашивают свидетелей и собирают записи с камер видеонаблюдения. Мотив нападавшего пока не ясен.
Две продавщицы из магазина в Градце-Кралове погибли утром 20 февраля после того, как на них с ножом напал 16-летний местный подросток. Полиция задержала его примерно через 10 минут менее чем в километре от места происшествия и обнаружила нож с 20-сантиметровым лезвием рядом с магазином.
На место происшествия были направлены десятки полицейских, а также психологи. Делом также занимается Национальный центр по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью.
«В данном случае нас будет интересовать не только личность нападавшего, но и обстоятельства нападения, отношения с соседями и мотивация», — заявила полиция в сети X. Сейчас детективы опрашивают свидетелей и собирают записи с камер видеонаблюдения. Мотив нападавшего пока не ясен.
Две продавщицы из магазина в Градце-Кралове погибли утром 20 февраля после того, как на них с ножом напал 16-летний местный подросток. Полиция задержала его примерно через 10 минут менее чем в километре от места происшествия и обнаружила нож с 20-сантиметровым лезвием рядом с магазином.
На место происшествия были направлены десятки полицейских, а также психологи. Делом также занимается Национальный центр по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью.
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