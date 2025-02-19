Воплотил свои фантазии в жизнь — полиция рассказала о мотивах 16-подростка, который убил двух женщин ножом

«Вчера был завершен допрос обвиняемого, подросток полностью признался в своей преступной деятельности», — рассказал Роман Попиолек, оперативник региональной криминальной полиции.



Он также сообщил, что подросток не был членом какой-либо религиозной или экстремистской группы. По его словам, он был одиночкой, который жил в своем виртуальном воображаемом мире. «К сожалению, он воплотил свои фантазии в жизнь. Он выбрал случайную цель, где была случайная жертва», — сказал Попиолек.



Он не проявлял интереса к учебе или работе



«Он жил в неполной семье с матерью, окончил начальную школу и не проявляет интереса к дальнейшей учебе или работе», — описал юношу Попиолек. До сих пор молодой человек не попадался на нарушении закона.



Криминалисты пока не говорят о мотивах. Они опрашивают свидетелей, присутствовавших при нападении, анализируют записи с камер наблюдения. Они также начинают опрашивать родственников и близких 16-летнего нападавшего.



Региональные криминалисты, расследующие самое тяжкое преступление, привлекли экспертов-психологов. Они ожидают их заключения. В момент совершения преступления молодой человек не находился под воздействием наркотиков или алкоголя, и полицейские все еще ждут анализов крови и мочи.



Нападение произошло в четверг в 8:30 в магазине Action в торговом комплексе. Молодой человек вошел в магазин, спросил, где купить нож, а затем напал на двух женщин. Обе получили очень серьезные травмы и скончались после 40 минут реанимации. Молодой человек был арестован через 10 минут после нападения, примерно в километре от места происшествия.