Мошенники в Чехии вкладывали в банкоматы фальшивые купюры, а затем снимали деньги со счета

«Мы начали уголовное преследование 60 человек в возрасте от 17 до 60 лет за подделку и подмену денег, мошенничество и подмену платежного средства», — сообщил пресс-секретарь региональной полиции Якуб Копржива.





По его словам, детективы расследовали это дело более двух лет. «Обвиняемые из разных регионов страны действовали как организованная группа. С марта 2023 года по декабрь следующего года они изготовили несколько тысяч фальшивых банкнот различного достоинства. Большинство из них было вставлено в банкоматы, но некоторыми из них они также расплачивались в магазинах», — сказала Коприва. За время своей деятельности обвиняемые заработали около 4,5 миллиона крон.





Мошенники обнаружили, что депозитный автомат оценивал фальшивую банкноту как подозрительную, но деньги все равно зачислялись на их счет. Как правило, банки реагировали на это только с задержкой после проверки ящика, в который банкомат закладывает подозрительные банкноты. Таким образом, достаточно было снять наличные со счета, чтобы банк заблокировал его или списал соответствующую сумму.





Депозитные автоматы начали работать в Чехии в 2010 году. Изначально система безопасности работала таким образом, что если банкомат задерживал наличные деньги по подозрению в подделке или некачественности, то сумма не зачислялась на счет вкладчика. Однако впоследствии количество жалоб увеличилось, и даже незначительные повреждения или помятости приводили к тому, что банкнота считалась подозрительной.





Обычно при крупных вкладах клиентам зачислялась только половина суммы. «Поскольку 100% изъятых банкнот были плохого качества и повреждены, и ни одна из них не была идентифицирована как фальшивая, программное обеспечение безопасности было изменено, чтобы избежать ненужных претензий», — сообщил источник в банковской сфере.





Банки уже отреагировали





Денежные учреждения уже отреагировали на разоблачение. «Впервые мы выявили попытки вложить фальшивые банкноты в наши депозитные банкоматы и снять подлинные в начале апреля прошлого года в Карловарском крае. Мы сразу же отрегулировали систему, контролирующую зачисление внесенных банкнот на счет в зависимости от проверки подлинности банкнот, и предотвратили дальнейшее мошенничество такого рода в наших банкоматах», — сказал пресс-секретарь Česká spořitelna Филип Грубы. Другие банки также постепенно вводят более строгие меры.





Мошенники нанесли ущерб как минимум пяти банковским учреждениям.