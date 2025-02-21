Лужа крови и полицейские маневры. Украинская свадьба в Праге неоднократно привлекла внимание полиции
23 февраля 2025
10:30
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В субботу в одном из ресторанов пражского района Стодулки состоялось свадебное торжество для семьи из Украины. Однако это было больше похоже на боевик. На мероприятии неоднократно возникали конфликты, в которые приходилось вмешиваться полиции и службам экстренной помощи.
Свадебная гостина, на которой, разумеется, присутствовала невеста, проходила в пражском районе Стодулки. В ночь на воскресенье полицейским пришлось не менее трех раз выезжать на улицу Петржилка, где проходило свадебное торжество. «Нас вызвали в ресторан на улице Петржилковой, где между участниками, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно возникали конфликты. Среди прочего, произошло нападение, в результате которого один человек получил травмы», — рассказал агентству представитель полиции Ян Рыбанский.
Очевидцы, с которыми корреспондент Novinky.cz пообщался на месте происшествия, сообщили, что подавляющее большинство гостей были из Украины. Это было слышно и на улице, куда во время вмешательства полиции переместились некоторые жильцы. На тротуаре перед заведением осталась лужа крови.
«В настоящее время мы выясняем, что именно произошло на месте происшествия. Мы продолжим расследование», — добавил Рыбанский.
«В настоящее время мы выясняем, что именно произошло на месте происшествия. Мы продолжим расследование», — добавил Рыбанский.
Помимо первых патрулей, на место происшествия прибыло специальное подразделение по борьбе с беспорядками, оснащенное оружием, стреляющим шариками со слезоточивым газом. Это оружие обычно используется, например, при разгоне демонстраций.
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