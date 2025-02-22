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Высшие должностные лица Евросоюза 24 февраля прибыли в Киев

Новости 420on
24 февраля 2025
10:00
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Сегодня утром в Киев прибыла делегация Европейского союза во главе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Европейского совета Антониу Костой. Это произошло по случаю третьей годовщины начала широкомасштабного российского вторжения в Украину. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также находится в Киеве, сообщает AFP.
«Мы сегодня в Киеве, потому что Украина — это Европа. Эта борьба за выживание касается не только судьбы Украины, но и судьбы Европы», — написал глава ЕС в социальной сети X. Пост сопровождался видео, на котором ее и Косту встречают на вокзале министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава канцелярии президента Андрей Ермак.

«В Украине, об Украине, с Украиной», — написала Коста по прибытии в украинскую столицу.

«Я действительно счастлив быть здесь», — сказал Трюдо по прибытии, когда Ермак приветствовал его на вокзале.

Ожидается, что 13 иностранных лидеров лично примут участие в сегодняшнем саммите в украинской столице, посвященном третьей годовщине российского вторжения, а еще 24 — по видеосвязи. Ожидается присутствие большинства членов исполнительной власти ЕС, в том числе комиссара по международным партнерствам Чехии Йозефа Сикелы.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что встреча с лидерами союзников в Киеве станет «поворотным моментом» в то время, когда Киев и его партнеры пытаются мобилизоваться перед лицом враждебной риторики президента США Дональда Трампа, который хочет заключить мирное соглашение с Россией, сообщает AFP.
Украина война Евросоюз Россия США
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