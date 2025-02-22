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Полиция нашла разыскиваемого вооруженного подростка

Новости и статьи
24 февраля 2025
13:40
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Пражская полиция разыскивала 16-летнего Павла Бехенского, который, возможно, был вооружен. На его компьютере нашли сообщение, из которого следует, что он хочет причинить кому-то вред. Он ушел из своего дома в Богнице, ведя себя странно и растерянно.
«Мы благодарим общественность и СМИ за помощь в поисках разыскиваемого. В течение утра сотрудники полиции проверили множество версий, полученных от граждан, и несколько минут назад разыскали 16-летнего подростка в Праге», — говорится в сообщении полиции в сети X. Она не раскрыла подробностей.

По первоначальной информации, мальчик, скорее всего, был вооружен и опасен. Полиция не уточнила, подтвердилась ли эта информация.

Десятки сотрудников искали его в основном в районе Стодулки, но аналогичные операции проводились и в других частях мегаполиса.

Семья обратилась в полицию поздно вечером в воскресенье, сообщив, что их сын пропал. «По их словам, мальчик вел себя очень странно и казался растерянным в течение вечера. Впоследствии члены семьи обнаружили на его компьютере сообщения, которые вызвали опасения, что он может причинить кому-то вред», — сказала представитель полиции Эва Кропачова.
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