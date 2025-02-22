Полиция нашла разыскиваемого вооруженного подростка

«Мы благодарим общественность и СМИ за помощь в поисках разыскиваемого. В течение утра сотрудники полиции проверили множество версий, полученных от граждан, и несколько минут назад разыскали 16-летнего подростка в Праге», — говорится в сообщении полиции в сети X. Она не раскрыла подробностей.

Děkujeme veřejnosti a médiím za pomoc při pátrání po hledaném. Policisté v průběhu dopoledne prověřili mnoho poznatků od občanů a před pár okamžiky šestnáctiletého chlapce vypátrali v Praze. pic.twitter.com/7TjrHwEgCG — Policie ČR (@PolicieCZ) February 24, 2025

По первоначальной информации, мальчик, скорее всего, был вооружен и опасен. Полиция не уточнила, подтвердилась ли эта информация. По первоначальной информации, мальчик, скорее всего, был вооружен и опасен. Полиция не уточнила, подтвердилась ли эта информация.



Десятки сотрудников искали его в основном в районе Стодулки, но аналогичные операции проводились и в других частях мегаполиса.





Семья обратилась в полицию поздно вечером в воскресенье, сообщив, что их сын пропал. «По их словам, мальчик вел себя очень странно и казался растерянным в течение вечера. Впоследствии члены семьи обнаружили на его компьютере сообщения, которые вызвали опасения, что он может причинить кому-то вред», — сказала представитель полиции Эва Кропачова.